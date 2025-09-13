Roberto Brasero avisa de cómo será el final del verano en España: "Los últimos 10 días..."

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El mes de septiembre está siendo marcado por la inestabilidad climatológica. No obstante, el experto del tiempo de Atresmedia ha confirmado que el calor seguirá predominando: "Mucho sol para el fin de semana y temperaturas más altas, sobre todo el domingo". Una situación que se alargará hasta la próxima semana.

"Al verano le quedan 10 días justos y, en esta recta final, el tiempo volverá a ser veraniego y caluroso", ha advertido. Aunque, ha aclarado que no será el mismo calor que se vivió en el mes de agosto.

No obstante, el meteorólogo ha señalado que en "el Mediterráneo habrá algunos cambios", ya que para este sábado se espera la subida de temperaturas, pero el domingo van a bajar.

En cuanto a las lluvias, Brasero ha señalado que se prevén en zonas de Catalunya, el norte de Aragón y Castellón. En el resto del país predominarán las nubes altas. Por otra parte, las temperaturas más elevadas se registrarán en el este.

Para el domingo se espera otro escenario: "Será en el este donde bajarán las temperaturas, donde la llegada de vientos húmedos de levante dejará nubes en las costas mediterráneas, con algunas lluvias en general débiles".

El resto de España tendrá un domingo soleado y con temperaturas más altas de lo habitual, según ha comentado el meteorólogo en Antena 3.

Sobre el final del verano, Brasero ha comunicado que finaliza el 22 de septiembre, pero "vamos a tener verano más allá de esa fecha", ya que así lo están indicando los mapas de anomalías publicados para las próximas semanas.