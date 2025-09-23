Roberto Brasero avisa que descienden las temperaturas, pero el viernes la situación cambiará: "Ya es otoño y se nota"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Ayer, el experto del tiempo de Antena 3 detalló las previsiones del tiempo y avanzó cómo está la situación meteorológica en la península ibérica: "Ya es otoño, y se nota; y más se notará en los próximos días, porque aún van a bajar más las temperaturas".

Se espera que las temperaturas continúen descendiendo hasta el miércoles: "Lo que se notará especialmente por las noches".

El principal motivo es que habrá "un descenso aunque leve de las mínimas, mientras los valores diurnos no experimentarán grandes cambios". Sin embargo, se prevé un cambio drástico para el viernes, ya que las temperaturas volverán a ascender.

Para la jornada de hoy se prevé que Catalunya y Baleares serán las zonas más afectadas por la lluvia, aunque Brasero señaló que "no serán tan fuertes como las del domingo".

En cuanto al norte de España, Brasero indicó que "puede llover", mientras que en el resto del país "lucirá el sol". También, informó que habrá heladas en zonas de montaña y con mínimas por debajo de los 5º en las provincias de Teruel, Soria, Salamanca, Segovia, Legón, Burgos o Ávila.

"El viento será mañana protagonista al soplar con rachas muy fuertes el cierzo en el bajo Ebro y la tramontana en el Ampurdán", señaló el meteorólogo de Antena 3.

Para el fin de semana, Brasero alerta que se espera "un fin de semana de nuevo cálido, aunque sin ser tan caluroso como lo fue el tiempo de la semana pasada".