Roberto Brasero avisa del cambio de temperatura en los próximos días: "Es tiempo de sol y más calor..."

La borrasca que nos ha perseguido en las últimas semanas ha llegado a su fin. Se ha alejado hacia el interior del Mediterráneo tras crearse porlos restos del huracán Gabrielle. Una de las zonas más golpeadas fue Ibiza que, en tan solo tres horas, llovió lo mismo que suele llover de media en los 3 meses del otoño y algo más de la mitad de lo que cae en la isla en todo un año.

A partir de este jueves, con el otoño ya implantado, la inestabilidad se ha reducido en algunas zonas del este y del sur de España. El tiempo en España va a dar un importante giro. El verano parece que no quiere irse del todo ante lo que realmente puede ir llegando a toda velocidad.

Posibles repuntes

Aunque la calma es mayor que en días pasados, todavía quedan restos de inestabilidad. Persisten algunas nubes alimentadas por la humedad del Mediterráneo, que pueden dejar lluvias puntuales en la costa catalana, especialmente de madrugada, con posibilidad de chubascos intensos. La Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla también estarán bajo riesgo de precipitaciones aisladas.

En Canarias se espera un aumento de nubosidad, sobre todo en las medianías y en las islas orientales, con probabilidad de lluvias débiles. Al mismo tiempo, se prevén bancos de niebla en el norte de Galicia y en el Cantábrico, mientras que en la mitad sur de la península aparecerán nubes de evolución por la tarde en zonas de montaña.

Las temperaturas, de madrugada, se mantendrán sin apenas cambios. Sin embargo, durante la tarde se notará un repunte térmico en provincias del norte como Burgos, Álava o La Rioja, mientras que en puntos del este de Cataluña y en las Rías Baixas los termómetros bajarán ligeramente. Entre las máximas destacarán los 25º en Zaragoza, 26º en Oviedo, 27º en Murcia y Bilbao, 28º en Madrid y Guadalajara y hasta 33º en Sevilla.

Este patrón meteorológico se mantendrá hasta el fin de semana en la mayor parte del territorio. Las altas presiones dominarán el escenario, garantizando cielos despejados y temperaturas más elevadas de lo normal para estas fechas. Las mañanas traerán algunas brumas y nieblas, pero en general predominará la estabilidad atmosférica.

Pueden haber lluvias

El único cambio significativo previsto para los próximos días será la llegada de un frente atlántico. Según las previsiones actuales, entrará por Galicia durante el sábado y avanzará con rapidez hacia el Cantábrico y los Pirineos a lo largo de la tarde y la madrugada del domingo.

De cumplirse este pronóstico, las lluvias del fin de semana se concentrarían en Galicia, la cornisa cantábrica, el norte del sistema Ibérico, la vertiente norte del Pirineo y zonas cercanas. No obstante, se espera que las precipitaciones sean débiles y que tiendan a desaparecer por el oeste a medida que avance la jornada del sábado.