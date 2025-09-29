Roberto Brasero avisa de cuándo acabarán las lluvias torrenciales en España

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El huracán Gabrielle ha puesto en alerta a España, especialmente en el este, ya que la borrasca se ha mezclado en esa zona con aire frío, lo que ha generado una vaguada en las capas altas de la atmósfera.

Por esta razón, la AEMET ha decidido mantener el aviso de nivel rojo en la provincia de Valencia hasta las doce de esta madrugada, siendo esta la zona más afectada.

El principal problema es que, debido al propio desplazamiento de la borrasca, se pueden generar vientos de componente este que impulsen estas tormentas organizadas hacia zonas del interior, donde podrían descargar con intensidad y persistencia, provocando problemas de inundaciones.

En respecto al día de mañana, se esperan aún lluvias y tormentas localmente fuertes o persistentes en la Comunidad Valenciana. No será la única zona afectada, debido a que también se prevén en Murcia y Baleares.

"A partir de mañana por la tarde se pondrá fin a la mayoría de los avisos ya que debería ir alejándose la borrasca y mejorando la situación meteorológica en la zona", expone el meteorólogo de Antena 3.

Brasero desvela que "continuarán recuperándose las temperaturas con mucho sol en el noroeste peninsular", aunque habrá nubes en "el cantábrico y zona centro".

El jueves se prevé un aumento de las temperaturas en el norte de la península y el viernes en el sur. En la segunda mitad de la semana el tiempo será claramente más estable que al inicio de la misma.