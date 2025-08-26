Roberto Brasero anuncia la llegada de una vaguada de aire frío a España: "Vamos a tener tormentas"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

El mes de agosto ha estado marcado por las altas temperaturas en la mayoría de las localidades de la península ibérica, pero esta situación está dando un cambio radical en esta última semana de agosto. Brasero ha anunciado que dejará de hacer calor, debido a que van a bajar las temperaturas. Aparte, ha anunciado que "vamos a tener tormentas".

Actualmente, España está siendo afectada por la calima procedente del norte de África y que ha ido velando los cielos de buena parte del este peninsular, Baleares y zona sur. No obstante, la presencia del polvo en suspensión irá desapareciendo con el transcurso de los días.

Sobre la situación meteorológica de mañana, el experto del tiempo ha señalado que se esperan chubascos intensos en el norte de la Península: "Pueden ser fuertes".

En respecto a los avisos, Brasero ha compartido que únicamente están en alerta Málaga (36 grados) y Mallorca (389 grados) a causa del calor. "Seguirá haciendo mucho calor, pero en el resto menos", ha indicado en Antena 3.

"Las temperaturas serán protagonistas en zonas del Aragón y en el Norte de Catalunya", ha detallado. Sin embargo, Brasero ha manifestado que "en el resto de España debería seguir predominando el sol".

El experto del tiempo ha advertido que "las temperaturas, en descenso", aunque "seguirán siendo temperaturas relativamente elevadas", concretamente en el centro sur de España.

"El jueves también van a bajar, y ya el jueves, desde primera hora, notaremos un ambiente menos caluroso; y por la tarde, también.". Una situación que volverá a cambiar a partir del sábado, debido a que subirán las temperaturas.