Roberto Brasero anuncia la llegada de Ingrid, la nueva borrasca tras Harry: "Nevadas copiosas y no solo en montaña"

La borrasca Harry ha dejado lluvias importantes y nevadas copiosas en el Pirineo, y los ríos y pantanos a rebosar de agua. Esto es una buena noticia de cara a los próximos meses porque asegura un verano libre de sequías, aunque también ha provocado inundaciones en diversas poblaciones de la Costa Brava, donde entre el viernes y el martes cayeron más de 200 litros por metro cuadrado.

Ahora, tras el paso de Harry por el Mediterráneo, la Península Ibérica está a punto de recibir un nuevo fenómeno meteorológico de bajas presiones: Ingrid.

Inundación en una población de la provincia de Girona por culpa de la borrasca Harry. / ACN/Agencias

En esta ocasión, a diferencia de estos últimos días, entrará por el Atlántico y desde Portugal ya han emitido avisos por lluvias abundantes, nievo y oleaje marítimo de cara al jueves 22.

El fenómeno no se notará con toda la fuerza en España hasta el viernes, día previsto por la AEMET en el que empezarán a notarse las consecuencias: "Causará un intenso temporal marítimo, vientos fuertes, lluvias abundantes", apunta en una publicación en X que ha republicado Roberto Brasero y ha añadido que conllevará "nevadas copiosas y no solo en zonas de montaña".

Temporal marítimo con nieve en cotas bajas

Sin embargo, será el jueves cuando lleguen los primeros síntomas en el noroeste. La agencia ha activado una alerta roja en las costas noroccidentales de Galicia con olas de hasta ocho o nueve metros. De hecho, todo el litoral norte del país está en aviso, aunque naranja, ante la posibilidad de llegada de oleaje de hasta siete metros.

También se espera mala mar en todo el tramo de costa entre Alicante y la costa de Granada, además de las Baleares y la Costa Brava catalana, con avisos amarillos por olas de hasta tres metros. La situación se mantendrá el viernes y el fin de semana es posible que también se vea afectado, a falta de nuevas previsiones de las fuentes oficiales.

Avisos por nieve de la AEMET en buena parte de España. / AEMET

Además, se espera la presencia de fuerte viento en prácticamente toda la comunidad gallega, pero también en zonas de la costa asturiana, cántabra y vasca, del sur de Catalunya o del litoral e interior sur de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia y tramo nororiental de Andalucía, además de las Baleares. La situación amainará el viernes, con avisos residuales en los aledaños de Burgos, al norte, y de Murcia, al sur.

Lo más importante en cuanto a nevadas, en cambio, sí que se dejará notar a partir del viernes, como advierte Brasero y la AEMET, con alertas amarillas en buena parte del tercio noroeste, afectando a la sierra madrileña (a partir de los 1.100 metros), Castilla y León (a partir de los 600 metros), la cordillera Cantábrica (1.000 metros), el interior de Asturias (a partir de los 600 metros) y el de Galicia (600 metros, 400 al final de la jornada).