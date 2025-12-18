TIEMPO
Roberto Brasero anuncia la llegada del frío invernal y lluvias generalizadas para el fin de semana en España
El meteorólogo de Antena 3 anunció cambios en el tiempo
Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.
El meteorólogo de Antena 3 empezó diciendo que a partir de mañana, viernes 19 de diciembre, se esperan más lluvias. Una situación meteorológica que será similar a la del fin de semana, aunque el domingo no solo lloverá en gran parte de la Península, sino que también entrará el frio: "Llega el frío de invierno, de verdad, y que viene para quedarse".
"El primer tramo de las navidades van a ser, al menos, con mucho más frío del que tenemos ahora", advirtió a toda la audiencia de Antena 3. Para mañana se esperan lluvias debido a un temporal costero que ha afectado a la zona de Galicia y el Cantábrico.
Brasero señaló que "la lluvia avanzará por la franja central de la península de manera más débil y en el Mediterráneo se irá nublando de nuevo a lo largo de la jornada".
Respecto a las temperaturas, el meteorólogo explicó que las temperaturas bajarán al paso del frente, y el sábado bajarán las mínimas de primera hora y en Andalucía también las máximas pero en el resto serán similares.
Para el domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desveló que "se prevé la entrada en la Península y Baleares de un sistema de bajas presiones desde el norte que introducirá una masa de aire polar y dejará cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas si bien menos probables en la fachada central mediterránea".
El domingo dará inicio el invierno con el solsticio, que se producirá a las 16:03 horas, hora peninsular. La estación comenzará con temperaturas más bajas que las actuales, generando un ambiente gélido que se mantendrá al menos durante la primera semana de Navidad.
