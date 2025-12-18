Roberto Brasero anuncia la llegada del frío invernal y lluvias generalizadas para el fin de semana en España

Roberto Brasero , reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET , Jorge Rey o Mario Picazo , entre otros expertos.

El meteorólogo de Antena 3 empezó diciendo que a partir de mañana, viernes 19 de diciembre, se esperan más lluvias. Una situación meteorológica que será similar a la del fin de semana, aunque el domingo no solo lloverá en gran parte de la Península, sino que también entrará el frio: "Llega el frío de invierno, de verdad, y que viene para quedarse".

"El primer tramo de las navidades van a ser, al menos, con mucho más frío del que tenemos ahora", advirtió a toda la audiencia de Antena 3. Para mañana se esperan lluvias debido a un temporal costero que ha afectado a la zona de Galicia y el Cantábrico.

Brasero señaló que "la lluvia avanzará por la franja central de la península de manera más débil y en el Mediterráneo se irá nublando de nuevo a lo largo de la jornada".

Lluvias torrenciales / SD

Respecto a las temperaturas, el meteorólogo explicó que las temperaturas bajarán al paso del frente, y el sábado bajarán las mínimas de primera hora y en Andalucía también las máximas pero en el resto serán similares.

Para el domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desveló que "se prevé la entrada en la Península y Baleares de un sistema de bajas presiones desde el norte que introducirá una masa de aire polar y dejará cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones prácticamente generalizadas si bien menos probables en la fachada central mediterránea".

El domingo dará inicio el invierno con el solsticio, que se producirá a las 16:03 horas, hora peninsular. La estación comenzará con temperaturas más bajas que las actuales, generando un ambiente gélido que se mantendrá al menos durante la primera semana de Navidad.