Roberto Brasero anuncia cambios en la situación meteorológica a partir del sábado: "Las temperaturas empezarán a bajar"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Ayer, el experto del tiempo de Antena 3 detalló las previsiones del tiempo y avanzó cómo está la situación meteorológica en la península ibérica: "Tenemos más calor... hasta el viernes incluido". No obstante, todo cambiará a partir del sábado, ya que "las temperaturas empezarán a bajar y el domingo es cuando van a empezar a notar la bajada".

En respecto al día de hoy, Brasero avanzó que se esperan temperaturas cálidas, sobre todo en el norte de la península: "Donde tendremos el mayor ascenso las máximas, hasta 8 grados superiores".

"Nos espera una jornada veraniega, con mucho sol y algunas nieblas matinales en Galicia, el interior de la Comunidad Valenciana y en Baleares", informó el meteorólogo.

La situación en Canarias será similar, aunque se espera algún chubasco en las cumbres de las islas montañosas. Sin embargo, el calima seguirá siendo el gran protagonismo, provocando altas concentraciones de polvo en suspensión en gran parte del archipiélago.

"Este calor de pleno verano se incrementará aún más en la jornada del jueves y el viernes", debido a que "subirán también las mínimas".

El cambio se producirá a partir del fin de semana: "Ya irán bajando, sobre todo en el noroeste peninsular, aunque seguirán siendo elevadas en muchas zonas".

Para el último día del verano, el domingo 21 de septiembre, Brasero comunicó que "se contempla una bajada notable de temperaturas que nos llevaría a valores propios de la fecha".