TIEMPO
Roberto Brasero anuncia un cambio radical en el tiempo: llega un frente atlántico
El meteorólogo de Antena 3 explica que la situación climatológica en España dará un vuelco
El frío ya se ha instalado en gran parte de España. Tras unos días marcados por las bajas temperaturas, las heladas y el sol, el tiempo dará un giro este fin de semana con la llegada de un nuevo frente atlántico, según ha explicado Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3.
El experto en tiempo ha comentado que "después del frío que hemos pasado esta mañana tan temprano, luce el sol en la mayor parte de España y mañana también".
Sin embargo, la situación meteorológica dará un cambio radical a partir de la madrugada del viernes: "El fin de semana lluvias".
Para mañana se estima que se amanecerá con frío y heladas a primera hora, aunque no serán tan intensas como las registradas en los últimos días. Cuando avance la mañana, se esperan temperaturas máximas entre 2 y 3 °C más altas que las de hoy.
Buenas noticias para Baleares: mañana terminarán las tormentas y el fuerte viento. Sin embargo, a partir del sábado se prevé mal tiempo en toda España debido a un frente que atravesará la península durante el sábado y el domingo. La zona más afectada será Galicia, pero con el transcurso de las horas el frente se extenderá por el noroeste peninsular.
Asimismo, Brasero ha señalado que se espera que el tiempo en el este y el sur peninsular esté marcado por el sol.
Una situación que cambiará para el domingo, ya que el frente irá avanzando desde el centro hasta el este peninsular: "Con precipitaciones para empezar la jornada dominical en el Cantábrico".
También las lluvias serán intentas en la Comunidad Valenciana, Catalunya, Aragón y en algunos puntos de Andalucía.
