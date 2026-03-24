Roberto Brasero alerta del tiempo que hará en Semana Santa: "Más frío de lo normal"

La semana ha comenzado con un tiempo bastante estable en la mayor parte de España, dominado por el sol, mientras que en Canarias continúa la inestabilidad. Allí, la borrasca Therese sigue dejando lluvias persistentes que en algunos puntos han sido muy intensas, con acumulados que han superado los 300 litros por metro cuadrado en zonas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

Roberto Brasero ha explicado que este martes se espera un escenario muy similar. En Canarias continuarán las precipitaciones, que podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormenta en las islas occidentales. En el resto del país predominará el sol, aunque podrían darse lluvias débiles en el entorno del Mar de Alborán, así como en Ceuta y Melilla.

Se esperan madrugadas frías con heladas en zonas del interior, como en Burgos o Soria, aunque las temperaturas diurnas subirán en la mayor parte del país, especialmente en la mitad norte. Este contraste, conocido como amplitud térmica, será notable hasta el jueves, cuando los valores empezarán a bajar.

El meteorólogo ha anunciado que el miércoles volverá a ser una jornada mayormente soleada, aunque con más nubosidad en el Cantábrico y los Pirineos, donde podría llover por la tarde e incluso nevar en zonas altas. Las temperaturas bajarán en el norte, mientras que en ciudades como Sevilla, Murcia, Zaragoza o Madrid se mantendrán valores suaves.

El jueves llegará un cambio con la entrada de una "masa de aire frío impulsada por vientos del norte", que podrán ser fuertes en el norte, este peninsular y en Islas Baleares. Las lluvias quedarán restringidas al extremo norte y zonas montañosas, mientras que en el resto del país predominarán las nubes sin precipitaciones. El anticiclón seguirá presente, aunque desplazado hacia el entorno de las Azores.

Primer avance de la Semana Santa

De cara a la Semana Santa, Roberto Brasero ha anunciado que los primeros días, del viernes al Domingo de Ramos, hará un tiempo "más frío de lo que tocaría en estas fechas". Se esperan heladas en el interior y temperaturas máximas más bajas, con un ambiente fresco también durante el día: "Hará frío de noche, pero de día también, sobre todo en la mitad norte".

No obstante, en el Guadalquivir se podría llegar a los 22 grados, a 20 grados e orillas del Mediterráneo o a 15 en la zona centro. Eso sí, las lluvias serán escasas y se concentrarán en el tercio norte, con precipitaciones en el Cantábrico y nieve en los Pirineos.

El meteorólogo ha explicado que para el tramo de Lunes Santo a Miércoles Santo, la tendencia más probable es la vuelta del anticiclón, con estabilidad generalizada y temperaturas en ascenso.

A partir del Jueves Santo aumenta la incertidumbre, ya que los pronósticos a más largo plazo pueden variar. El experto comenta que, por ahora, no se observan borrascas claras, por lo que el escenario más probable sigue siendo estable, aunque sujeto a posibles cambios.