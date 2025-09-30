Roberto Brasero alerta de que el mal tiempo sigue instalado en España y lanza un aviso: "No se van a repetir"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Esta noche, el experto del tiempo de Antena 3 ha presentado las previsiones meteorológicas y ha explicado cómo está la situación en la península ibérica: "No se van a repetir ya esas lluvias torrenciales y tormentas tan fuertes como las que hemos tenido en nuestro Mediterráneo".

Aunque el panorama climatológico será más estable, Brasero ha señalado que "van a seguir las nubes y habrá algún chubasco por las mismas zonas", aunque ha querido dejar claro que "pero nada que ver" con lo ocurrido estos días.

Además, ha advertido de que "la borrasca ya se aleja, el temporal ya terminó", ya que el sistema se ha desplazado hacia el interior del Mediterráneo y se está debilitando.

Las zonas más afectadas serán Baleares, las localidades de la costa de Alicante, el litoral catalán y la Región de Murcia. Sin embargo, por la tarde los chubascos podrían llegar al este y sur de Andalucía, el área del Estrecho y el Pirineo oriental.

"En el resto de la Península y en el sur de Canarias, cielos poco nubosos o despejados, con algunas nieblas matinales en el norte y, por la tarde, en las sierras del sudeste", ha comentado el meteorólogo.

Con respecto a las temperaturas, Brasero ha explicado que el miércoles van a subir en buena parte de la Península, con pocos cambios en Andalucía y en las islas.

Por otro lado, subirán las máximas, ya que las mínimas, las de primera hora, seguirán igual. Además, el jueves continuará el ascenso térmico, sobre todo en el extremo norte peninsular.