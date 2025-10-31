Roberto Brasero alerta: un frente atlántico dejará lluvia, viento y un cambio radical del tiempo en Halloween y el Día de Todos los Santos

Roberto Brasero ha anunciado que este viernes llegarán más nubes con lluvias al noroeste peninsular. Estas precipitaciones pueden ser abundantes en litorales de Galicia, interior de Pontevedra y oeste de Ourense, y en León, Zamora, Ávila, Salamanca y Cáceres.

Sin embargo, serán más débiles en el resto de Extremadura y oeste de Andalucía, donde destacarán las nieblas de primera hora, pero no tendremos ninguna tromba de agua.

El sábado llegará un frente atlántico que empezó a entrar por Galicia el jueves por la tarde, y que irá avanzando muy lentamente sobre la Península, tanto que hasta este viernes permanecerá casi estacionario sobre las mismas zonas, provocando que las lluvias sean persistentes y copiosas, sobre todo en puntos del Sistema Central y de la Meseta Norte.

El meteorólogo ha explicado que las lluvias podrían llegar al Cantábrico por la tarde, pero antes habrá viento del sur, que implica un aumento de las temperaturas nocturnas que se va a notar a primera hora de mañana, con un amanecer cálido, de cinco o seis grados más que el jueves. Podrían encontrarse con 16 grados en Bilbao o 18 en Santander.

De cara a la tarde, las temperaturas máximas bajarán en la Meseta Norte, Cantábrico oriental y alto Ebro, aunque subirán ligeramente en el resto peninsular y archipiélagos. Esta noche de Halloween no será demasiado fría, ya que las temperaturas solo bajarán en el noroeste peninsular, mientras que en el resto de España incluso pueden subir ligeramente.

El sábado, el frente seguirá moviéndose muy lentamente, pero "irá siendo realimentado por una masa cálida y húmeda que provocará más precipitaciones casi en los mismos lugares: sobre todo en el oeste del Sistema Central y zonas próximas, donde las lluvias pueden dejar probables acumulaciones significativas".

No solamente eso, y es que Brasero ha alertado que "se esperan rachas muy fuertes de viento en zonas altas de montaña de la mitad norte".

Por la tarde ya dejará de llover en el noroeste, al desplazarse el frente, y llegarán nubes de tipo medio y alto al Mediterráneo, sin lluvias. Aunque sí que podrá llover durante buena parte del sábado en el oeste y sur de Castilla y León, así como en el norte de Extremadura, en La Rioja y en el Cantábrico oriental,

El meteorólogo ha explicado que, en principio, será el sábado por la noche cuando el frente se decida a cruzar el Sistema Central, por lo que el domingo ya deberíamos tener menos lluvias, y sobre todo, ya serán más dispersas y ocasionales.