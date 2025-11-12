Roberto Brasero enciende las alarmas por la borrasca Claudia: lo que viene pondrá en jaque a medio país

A principios de semana ya lo avisaron. La borrasca Claudia se está intensificando en el Atlántico, y aunque se va a quedar ahi durante unos días, Roberto Brasero ha alertado que "desde allí nos irá enviando sucesivos frentes que entrarán por el oeste de la península y afectarán también a Canarias".

Este miércoles, los focos están puestos sobre Galicia, donde las lluvias pueden ser abundantes y persistentes en A Coruña. Se han activado los avisos de nivel naranja por acumulaciones que pueden llegar a 80 l/m² en 12 horas, y además temporal costero con olas que pueden alcanzar los 6 metros y fuertes rachas de viento.

No solamente eso, y es que el viento sur también soplará con mucha fuerza en la Cordillera Cantábrica, pudiendo superar rachas de 90 km/h. "También se ha puesto para mañana un aviso en el Principado de Asturias para la Cordillera y Picos de Europa por la posibilidad de que se alcancen los 110 km/h, así como en Cantabria, en la comarca de Liébana, por el mismo motivo. No se descartan aquí rachas huracanadas", ha explicado el experto.

En cuanto a las temperaturas, subirán de golpe de 6 a 8 grados de forma generalizada. El meteorólogo ha anunciado que los valores ascenderán a primera hora y también las máximas de por la tarde: "Un ascenso que puede ser localmente notable (más de 8 grados) en puntos del centro peninsular y alto Guadalquivir".

Este miércoles, toda España, salvo el noroeste peninsular, pasará de los 20 grados por la tarde, algo poco habitual para esta fecha. Se esperan 25 grados en Bilbao, Murcia o Ciudad Real, y hasta 28 grados en Sevilla y 29 en Granada.

Sin embargo, durará poco, ya que el jueves volverán a bajar las temperaturas en el centro y sur de la península, ya que el frente de la borrasca Claudia avanzaría ese día por más territorios del oeste para dejar lluvias también en zonas de Extremadura y Andalucía occidental.

El tiempo en Canarias

Roberto Brasero ha advertido que el frente llegará a partir de la tarde de este miércoles a Canarias y que las lluvias pueden ser muy abundantes en las islas occidentales.

Según la nota informativa de la AEMET, podría haber tormentas que afectarían especialmente a La Palma, donde podrían venir acompañadas de chubascos muy fuertes, extendiéndose al resto de la provincia occidental durante la tarde y noche. Podrían acumularse cantidades de hasta 100 mm en 12 horas.

El jueves, el frente irá avanzando lentamente hacia el este del archipiélago, con probables chubascos tormentosos fuertes o muy fuertes en las islas centrales durante primeras horas, y que serán persistentes especialmente en vertientes orientadas al suroeste, donde podrán acumularse cantidades significativas de precipitación.