Roberto Brasero pone en alerta a España por la llegada de una nueva borrasca: "No se puede descartar"

Este martes ha habido lluvia intensa en distintas zonas de España, como Extremadura y Andalucía. Pero no solo eso: las precipitaciones también han afectado el Port Olímpic de Barcelona, e incluso se han inundado las calles de Badalona y una estación de metro.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hasta las 18 horas se habían recogido 63 l/m² en Piornal (Cáceres) y 43 l/m² en Ceuta y en Grazalema (Cádiz).

Roberto Brasero ha anunciado que el miércoles, Extremadura y Andalucía disfrutarán de una jornada muy distinta, con nieblas matinales que irán dando paso al sol. También se esperan cielos parcialmente nublados en el centro y norte, con algunas gotas hacia el Cantábrico oriental, aunque mucho menos intensas que hoy. "Será un respiro que permitirá recuperar la normalidad tras las lluvias", explica el meteorólogo.

El experto comenta que una nueva borrasca dejará chubascos y tormentas fuertes en el sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y este de Castilla-La Mancha, así como en Baleares y Melilla. Incluso podrían caer granizo en algunos puntos de la Comunidad Valenciana y zonas litorales de Cataluña.

Sin embargo, no durará mucho, ya que el jueves llegará otro frente al noroeste y el fin de semana otro más atravesará la península, y esta vez con temperaturas más bajas.

El fin de semana, un nuevo frente con aire frío hará descender las temperaturas, sobre todo el domingo, primer día oficial del invierno, que comenzará a las 16:03 horas. "No se puede descartar que nieve incluso en cotas por debajo de los 800 metros".

Por otro lado, la previsión estacional de AEMET apunta a un invierno más cálido de lo habitual. En Galicia, el Cantábrico, Baleares y Canarias hay un 70% de probabilidades de que las temperaturas estén por encima de la media, mientras que en el resto de España se sitúa en torno al 60%. "Se trata de probabilidades basadas en modelos climáticos, pero la tendencia apunta a un trimestre más cálido de lo habitual", concluye el portavoz.