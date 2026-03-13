Roberto Brasero pone en alerta a España este fin de semana: "Una masa de aire polar desplomará las temperaturas"

Este viernes, España disfruta de temperaturas más altas de lo habitual y cielos despejados en prácticamente todo el país. Como señala Roberto Brasero, este "leve ascenso térmico, sumado al de ayer y sobre todo, a los cielos despejados que tenemos hoy en todo el país, nos trae al tiempo una ilusión de primavera".

En cuanto a las temperaturas de este viernes, serán como las del jueves, o "incluso subirán un par de grados a orillas del Mediterráneo", mientras que solo bajarán las máximas en el noroeste peninsular: Galicia y el oeste de Asturias y de Castilla y León.

En ciudades del norte, centro y sur, las máximas oscilarán alrededor de los 15‑24 grados. El experto menciona que llegaremos a 15 grados en A Coruña y en Zamora, hasta 18 grados en Oviedo, 21 grados en Bilbao, Alicante y Zaragoza, 23 grados en Murcia y hasta 24 grados en Sevilla.

Sin embargo, en el norte de la península irá "cambiando el aspecto de los cielos a lo largo del día" porque un frente ya está llegando. Este sistema dejará lluvias en Galicia y el Cantábrico y nevadas en la cordillera, con temporal marítimo en las costas del norte.

El sábado, el panorama será muy distinto. El frío regresará con fuerza: habrá "otra entrada de aire frío de origen polar que hará bajar de golpe las temperaturas en toda España, salvo en la franja litoral mediterránea donde no cambiarán".

Las máximas previstas para el sábado reflejan ese descenso brusco: se esperan 8 grados en Ávila y Burgos, 9 grados en León y Teruel, 11 en Logroño y Cuenca, 12 en Madrid y 14 grados en Toledo, mientras que en Alicante o Sevilla serán más suaves pero más bajas que las del viernes. Además, habrá "más nubes" y lluvia en buena parte de la mitad norte y en Baleares.

Una masa de aire frío ártico avanzará hacia el sur de España / SPORT

Este frente no solo trae agua, sino también nieve. Según Brasero, "será normal que nos pueda nevar el sábado y que caiga incluso una buena nevada de marzo en las montañas de la mitad norte". La cota de nieve empezará baja en el norte y se situará entre 600/900 m en el este, con avisos en zonas como la montaña de Lugo y de Ourense, la Cordillera Cantábrica, el sistema ibérico y los Pirineos.

Para el domingo, el frente habrá desaparecido, pero el aire frío seguirá presente en el este peninsular y Baleares durante la primera parte del día, con tendencia a retirarse por la tarde. Las lluvias y nevadas podrán persistir en el Cantábrico oriental y los Pirineos, aunque más débiles.