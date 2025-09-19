Roberto Brasero alerta de la llegada de un chorro polar a España: estas son las zonas donde bajarán más las temperaturas

Tras unos días en los que las temperaturas han subido y los mercurios han llegado hasta los 40 grados en diferentes puntos de España, Roberto Brasero ha anunciado que el pico de calor ya ha llegado a su fin.

Sin embargo, este viernes se espera que suban los valores en las Islas Canarias, donde han activado avisos de nivel naranja por calor intenso en Fuerteventura, Lanzarote y el sur de Gran Canaria, y además con calima y posibles tormentas en las cumbres de Tenerife.

En el resto de España ya no subirán las máximas y podrían bajar ligeramente, aunque no se notará mucho, ya que seguirán altas y con la humedad de las nubes, aumentará la sensación de bochorno.

Las nubes irán en aumento el sábado tras el paso de un primer frente que dejará lluvias en el noroeste y el centro del cantábrico de madrugada. "A partir del mediodía entrará un nuevo frente por Galicia que irá dejando precipitaciones a su paso tanto en Galicia como las comunidades del Cantábrico y norte de Castilla y León", ha explicado el meteorólogo.

Algunas de estas precipitaciones podrían ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta, sobre todo hacia el oeste de Galicia e interior de las comunidades cantábricas y a última hora en Navarra, sierras de la Rioja y norte de Aragón.

En cuanto a las temperaturas, bajarán un poco pero solamente se notará en Galicia y Asturias con máximas de 20 grados. En el resto del país seguirán alcanzando los 30 grados y superándolos en el sur de Andalucía y el archipiélago canario.

El domingo la lluvia será más intensa en el norte y sobre todo noreste peninsular con acumulaciones significativas en los Pirineos. Roberto Brasero ha alertado que los chubascos podrán ir acompañados de tormentas localmente fuertes en interiores del tercio este

"Con la llegada de este frente se irá retirando la masa de aire cálido subtropical que tenemos y será substituida a partir del domingo por otra de origen casi polar. El resultado será una bajada extraordinaria de las temperaturas entre el domingo y el lunes. El domingo todavía serán calurosas a orillas el Mediterráneo, donde seguirán a 30 grados y también en el valle del Guadalquivir donde llegarán todavía a 34. Pero en el resto de la mitad sur y zona centro ya serán más próximas a los 25 grados y en la mitad norte rondando los 20 o incluso por debajo en el Cantábrico", ha explicado el experto.

La noche del domingo al lunes será fría con mínimas por debajo de los 8 grados en Castilla y León, y rondando los 10 grados en la zona centro. "Tendremos una bajada de 10 grados en las temperaturas mínimas y hasta 15 grados en las máximas previstas para el lunes. Ese día comenzará el otoño, a las 20:19 hora peninsular, y lo hará con temperaturas propias de mitad de la estación. El verano se despide con mucho calor, y el otoño llegará con frío", ha sentenciado el meteorólogo.