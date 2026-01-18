Roberto Brasero y la AEMET anuncian la llegada de Harry: De borrasca en borrasca y tiro porque me toca

Está siendo una temporada otoño-invierno animada meteorológicamente hablando, ya que las sucesivas borrascas que pasan por la Península Ibérica dejan temporales de viento, chubascos y demás fenómenos interesantes.

Además, estas llegan sucesivamente, con pocos días de calma entre medias, algo que provoca que los cielos grises sean una constante en algunos puntos del país. Los próximos días no serán una excepción y España ya se prepara para dar la bienvenida a un nuevo frente activo, según apuntaba el meteorólogo de Antena 3, Roberto Brasero.

Una mujer camina por las calles de Huesca (Aragón) durante un temporal pasado. / Veronica Lacasa / Europa Press

Según el especialista, tras un fin de semana pasado por agua en muchas ciudades del levante y de nieve en cotas altas de las cordilleras centrales del país, el lunes esperamos la llegada de una nueva borrasca: Harry.

Este nuevo frente podría dejar precipitaciones muy intensas en Catalunya, donde la AEMET ya ha emitido una alerta de cara al inicio de la semana por la intensidad de las lluvias en todo el litoral y prelitoral, con especial atención a las comarcas de Girona. También se espera mala mar, por lo que la agencia a puesto en marcha un nuevo aviso por temporal marítimo en todo el territorio catalán.

En cuanto a las nevadas, el Pirineo será uno de los principales focos, aunque también lo hará en el interior de Castellón, en la Comunitat Valenciana, y en el sureste de la comunidad aragonesa, con gruesos esperados de 20 centímetros en cotas superiores a los 1.200 metros que han obligado a poner en marcha una alerta naranja. En la fría zona de Burgos y Soria también nevará, aunque con gruesos menores y a partir de una altura superior.

Ante esta situación, la AEMET ya emitió un comunicado durante el sábado avisando de lo que venía los próximos días con Harry, que durante el domingo se dejará notar con "lluvias localmente fuertes" en Catalunya y el sur de Andalucía.

Como Brasero, la agencia estatal apunta a que el grueso de la nueva borrasca aterrizará el lunes y se extenderá hasta el martes, provocando "olas de más de 4 a 6 metros y rachas muy intensas de viento" en el Mediterráneo, afectando también a Baleares.

Ante esta situación, alertan a la población de que este temporal provoque "posibles daños en zonas litorales" provocadas por la caída de ramas y demás objetos propensos a precipitarse con estos fenómenos, así como de las potenciales crecidas de ríos y rieras que tanto daño hacen en las localidades costeras, dejando imágenes de vehículos arrastrados por la fuerza del agua.

Esta situación cambiaría a partir del miércoles, cuando Brasero anuncia que las precipitaciones "vayan remitiendo" en los puntos donde serán más intensas durante los próximos dos días, igual que el temporal de mar.