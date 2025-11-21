Roberto Brasero y AEMET advierten: Frío y nieve en cotas bajas para un viernes y sábado blancos en España

El frío sigue marcando la actualidad meteorológica en España y la nieve ya se ha dejado ver en algunas cotas bajas del país tras una noche gélida más propia de invierno que de otoño.

"Ya está aquí la nieve. Y más que va a caer hasta el viernes por la tarde", advertía el hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, que puntualizaba que sobre todo ocurriría en la zona norte del país.

En este sentido, la AEMET ha activado algunas alertas en algunos lugares de Aragón, Asturias, Catalunya o La Rioja, aunque las más importantes son las de la Cordillera Cantábrica, en Navarra, País Vasco y Castilla y León, con posibilidad de acumular 20 centímetros de nieve en estos lugares, aunque también podría verse hasta el medio metro, según aseguraba Brasero.

Durante la noche la cota de nieve se ha desplomado, dejando ver los primeros copos en alturas relativamente bajas, de entre los 500 y los 900 metros, donde "puede acumularse hasta 10 centímetros", apuntaba el meteorólogo y apuntaba que estarán presentes hasta las 18 horas.

Donde el frío no arrecie tanto, como en las Baleares, se esperan algunas tormentas. Por eso, la AEMET cuenta con un aviso, mientras que en el litoral mediterráneo existen advertencias por el mal estado del mar debido al viento en el norte y sur de Catalunya y en Castellón y sureste de Aragón.

En el resto, Sol pero con las bajas temperaturas marcando la jornada una vez más que han provocado heladas en el interior del país durante las horas nocturnas. Sin embargo, el punto más frío del país se ha registrado en el Pirineo, por eso la AEMET activó una sola alerta por este motivo en la punta noroccidental de Catalunya.

Fin de semana para todos los gustos

Lejos de terminarse, la situación seguirá con la misma tendencia: "El día más frío de lo que llevamos de año", aseguraba Brasero, ya que el sábado será un día todavía más crítico, con más heladas y de manera más extensa.

El domingo, en cambio, se normalizarán los termómetros y la cota de nieve volverá a subir hasta los 1.600 metros. En cambio, las nubes cubrirán los cielos en buena parte de la península, especialmente en el "noroeste y centro peninsular".

El martes de la semana entrante volverán a descender las temperaturas y volverá a vivirse una "semana fría para la época", según revela la AEMET y volverán a verse heladas en el interior de España, a la espera de que el fin de semana regrese la normalidad térmica.