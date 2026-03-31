Roberto Brasero advierte: "Esta Semana Santa será inusual, muy pocas lluvias"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Ayer, el meteorólogo de Antena 3 desveló el tiempo que hará durante esta Semana Santa. En primer lugar, Brasero empezó diciendo que "será una Semana Santa inusual, pues habrá muy pocas lluvias", y también destacaran las "altas temperaturas" en la mayoría de las localidades de España.

Para este martes, 31 de marzo, se prevé que ya empiecen a subir las temperaturas, aunque serán más altas a primera hora en toda la península ibérica, lo que provocará un notable ascenso de las mínimas. "Una situación que se llevará por delante la mayoría de esas heladas que hemos tenido durante estos días", señaló.

"Continuará el viento de componente norte en la mitad norte de España que dejará rachas por encima de 70 km/h en n el Ampurdán, Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur, y Baleares. Y seguirá nublando los cielos de toda la mitad norte", comunicó.

La situación meteorológica será similar para mañana: "Con vientos intensos, de nuevo, en el noreste peninsular y Baleares, y mal estado de la mar". El meteorólogo de Antena 3 avisó de que "puede venir una borrasca en el Mediterráneo que incrementaría la posibilidad de chubascos en Baleares, sin descartarlos en el este de Catalunya".

Uno de los días más señalados de la semana es el jueves, pues "se espera otro día de precipitaciones en cantábrico, Pirineos y Baleares". En el resto del España predominarán los cielos poco nubosos y en Canarias irá remitiendo la calima.

De cara al Viernes Santo, Brasero fue claro: "Lo más probable es que la estabilidad vaya ganando terreno en el tiempo. Eso significa que irán disminuyendo las precipitaciones en el extremo norte".

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"La Semana Santa puede aparecer que ha llegado vestida de invierno pero terminará primaveral. Muy primaveral", concluyó.