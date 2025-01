Roberto Brasero advierte sobre cómo proteger tu hogar de las heladas invernales

Las bajas temperaturas pueden convertirse en el enemigo silencioso de tu hogar si no tomas las medidas necesarias para protegerlo. El conocido meteorólogo Roberto Brasero ha dado la voz de alarma para que los hogares españoles no sufran los temidos estragos del frío, especialmente en tuberías, contadores de agua y hasta en plantas y mascotas. Si no quieres llevarte sorpresas desagradables con las heladas, más vale seguir estos prácticos consejos.

Uno de los problemas más comunes durante las heladas es la congelación de las tuberías, que puede derivar en roturas y averías costosas. Para prevenirlo, Brasero aconseja envolverlas con materiales aislantes que probablemente ya tienes en casa, como trapos, camisetas viejas o incluso papel de periódico. ¿La clave? Crear una capa que mantenga una temperatura estable y reduzca al mínimo el riesgo de congelación.

Otro elemento vulnerable son los contadores de agua, que si no están bien protegidos, pueden fallar ante el frío intenso. Aquí el truco está en mantenerlos cerrados y, si notas alguna abertura o rendija, cubrirlas con materiales como corcho o elementos absorbentes. Este sencillo paso puede evitarte reparaciones innecesarias y mucho estrés.

Brasero también sugiere una medida menos conocida pero igualmente eficaz: dejar los grifos ligeramente abiertos durante las noches más frías. ¿Por qué? Este flujo constante, aunque mínimo, evita que el agua se congele dentro de las tuberías. Es un pequeño gesto que puede salvarte de grandes problemas.

Pero no todo se trata de cañerías y contadores. Si tienes plantas o animales domésticos, también necesitan un poco de cariño extra durante las heladas. Para proteger tus plantas, lo ideal es cubrirlas con mantas transpirables o protectores específicos que puedes encontrar en ferreterías. En cuanto a tus mascotas, asegúrate de que tengan un refugio cálido y cómodo para evitar que sufran las consecuencias del frío extremo.

En resumen, estas recomendaciones de Roberto Brasero son clave para evitar que el frío te dé una mala pasada. Un poco de prevención ahora puede ahorrarte mucho dinero y dolores de cabeza en el futuro. Recuerda que proteger tu hogar, tus plantas y tus animales es más fácil de lo que parece si actúas con tiempo.