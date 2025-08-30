Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: "Las temperaturas seguirán siendo altas"

Roberto Brasero, reconocido como uno de los rostros más fiables de la información meteorológica en España, se ha consolidado como un referente en predicciones del tiempo junto a la AEMET, Jorge Rey o Mario Picazo, entre otros expertos.

Quedan dos días para que se acabe agosto, un mes que ha estado marcado por las altas temperaturas en la mayoría de las localidades de España. Además, estas han provocado incendios en zonas de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura.

Aunque el lunes ya es septiembre, Brasero ha comunicado en Atresmedia que las temperaturas propias del verano continúan en España, pese a que la situación meteorológica ya no sea la habitual para esta época.

El experto del tiempo ha alertado que "ya vamos notando un ambiente más frescos estos días, por la noche sobre todo". Una situación que seguirá hasta la semana que viene, aunque para este fin de semana es distinto, debido a que las temperaturas vuelven a ascender.

"Será un sábado caluroso con máximas de por encima 35 grados en el sur de España y con mucho sol". Además, la situación en el norte de la Península es similar: "Las nubes del norte se irán marchando".

Respecto al domingo 31 de agosto, Brasero ha comentado que las nubes volverán a ser protagonistas en gran parte de España: "El domingo vuelven y puede volver a llover en Galicia, el Cantábrico y, sobre todo, en los Pirineos".

El experto del tiempo ha advertido que "por el oeste, volverán a bajar las temperaturas". Aparte, ha informado que esta tendencia continuará durante todo la semana, aunque "no será muy calurosa, salvo en zonas de Canarias y, sobre todo, del Mediterráneo, donde las temperaturas seguirán siendo altas".

Para la segunda semana de septiembre, Brasero ha expresado que "seguirá siendo un ambiente muy caluroso muy veraniego, casi parecido al que seguimos teniendo ahora".