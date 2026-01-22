Roberto Brasero lo advierte: se va la borrasca Harry, llega Ingrid y el temporal no da tregua

La borrasca Harry se va alejando por el Mediterráneo, aunque sus efectos siguen notándose. El episodio de levante pierde fuerza, pero da paso a un nuevo escenario meteorológico marcado por la entrada de borrascas atlánticas.

Tal y como explica Roberto Brasero, "ahora empiezan a mandar las borrascas del Atlántico", y el cambio ya se ha notado con rachas de viento muy fuertes en el norte. En Asturias se han alcanzado los 138 km/h en Cabrales y en Galicia los 153 km/h en Estaca de Bares.

En la costa gallega la situación es especialmente complicada. Desde la noche del miércoles al jueves, se han activado avisos rojos por fuerte oleaje, con olas de hasta nueve metros y viento intenso del noroeste: "Es otro temporal atlántico que durará hasta el domingo".

Este jueves comenzará con algo más de calma. Habrá menos heladas y una tregua en las lluvias, aunque será breve. Podrán aparecer algunas tormentas a primera hora en Baleares, el Cantábrico y zonas del interior.

Por la tarde, las lluvias volverán a entrar por el oeste. Galicia, Extremadura y Andalucía occidental serán las primeras en notar la llegada del frente asociado a la borrasca Ingrid, que avanza desde Portugal.

El viento seguirá siendo protagonista durante la jornada, con rachas fuertes en Galicia y el área cantábrica, así como en el Estrecho y el sureste peninsular. Las temperaturas se mantendrán parecidas, aunque el viernes llegará un descenso acusado.

Ese cambio traerá nuevas nevadas. La Aemet avisa de que el viernes y el sábado serán los días más complicados, con la cota de nieve bajando con fuerza y nevadas que podrían alcanzar zonas bajas del noroeste y el interior peninsular.