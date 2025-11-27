Robert Lustig advierte: los refrescos sin azúcar también pueden dañar tu salud metabólica

¿Eres de esas personas que cree que los refrescos sin azúcar son una alternativa saludable para reducir calorías? Si es así, deberías tener en cuenta esto que dice el endocrino Robert Lustig, experto reconocido en nutrición y enemigo del azúcar, quien advierte que estas bebidas "cero" no son inocuas.

Aunque es cierto que los refrescos 'cero' no contienen azúcar, llevan edulcorantes artificiales que afectan al metabolismo de forma similar a los azúcares convencionales.

"Esos edulcorantes activan el cerebro como si fuese azúcar, provocando que el páncreas libere insulina y se genere una respuesta metabólica similar a la de un refresco normal", explica Lustig. Esto significa que, aunque no se gane peso directamente, la salud metabólica y cardiovascular puede verse afectada a largo plazo, aumentando el apetito.

El problema raduca en que estos productos suelen hacer más dulce lo que bebemos sin aportar calorías, pero el organismo lo termina interpretando como azúcar real, generando una respuesta insulínica que puede favorecer la resistencia a la insulina y otros problemas metabólicos.

Por ello, Lustig recomienda preferir agua o agua con gas para hidratarse sin poner en riesgo la salud, algo que no es para nada sencillo en algunos casos ya acostumbrados a beber refrescos.

De hecho, estudios recientes publicados en BMJ Nutrition Prevention & Health sugieren que el agua con gas puede ayudar a controlar el peso al mejorar la captación de glucosa y acelerar el metabolismo.

No obstante, como advierte el doctor Akira Takahashi en varias intervenciones, el agua con gas no sustituye una dieta equilibrada ni la actividad física regular, que siguen siendo pilares fundamentales para una gestión de peso saludable y sostenible.

Concluyendo, si bebes agua con regularidad, bien que haces. Si consumes muchos refrescos sin azúcares, estás cometiendo el mismo error que si estuvieses bebiendo refrescos con azúcar: activan una respuesta metabólica que puede ser contraproducente.