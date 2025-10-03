FAMOSOS
Robbie Williams sorprende con un secreto que ha ocultado toda su vida: ¨Tengo síndrome de Tourette¨
El artista se sincera sobre uno de los aspectos más dolorosos de su vida
La carrera de Robbie Williams se ha caracterizado por protagonizar diferentes momentos estelares a lo largo de su vida gracias a la calidad de su música, con la que ha cosechado mucha popularidad.
No obstante, nadie esperaba que Robbie Williams guardase un secreto tan importante como aquel que ha desvelado en el último programa del podcast conocido como ¨I'm ADHD! No You're Not¨.
En un momento concreto dela entrevista, el cantante se sinceraba para revelar una condición que ha estado ocultando toda su vida y confesaba que padece el síndrome de Tourette.
No obstante, el cantante aseguraba que sufre de este con una condición especial, dado que no lo manifiesta con gestos externos tipificados, sino que es algo que lleva por dentro.
¨Son más bien pensamientos intrusivos que llevo por dentro. Me di cuenta de que esto está dentro del síndrome de Tourette¨, comentaba el artista en el podcast.
Esto último ha hecho que Robbie Williams haya sufrido a lo largo de su carrera de un problema colateral, el cual está relacionado a tener pánico a actuar en directo sobre un escenario.
En este mismo sentido, el cantante confesaba que lo pasó especialmente mal entre los 20 y los 30 años a causa de esto, pero por suerte empezó a mejorar desde ese punto.
¨Solo cuando estoy en mi cama, estoy en mi zona de confort¨, concluía Robbie Williams al sincerarse sobre su estado emocional tanto sobre el escenario como fuera de él, dejando un impacto en sus fans totalmente inesperado.
- De mujer de un futbolista del Real Madrid a inquiokupa: 'Sigue con su ostentosa vida
- Aparece una prueba inédita del crimen de Alcàsser que podría cambiarlo todo
- La inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid revela por qué no paga a sus caseros: 'Me la pela
- Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 2 de octubre de 2025
- Cambio de hora en España 2025: cuándo atrasar el reloj para entrar en el horario de invierno
- La Seguridad Social avisa que bajará la pensión de jubilación a los trabajadores cuya base reguladora sea superior a la cuantía máxima
- Roberto Brasero avisa del cambio de temperatura en los próximos días: 'Es tiempo de sol y más calor...
- Por qué es tan rico Nasser Al-Khelaïfi (51 años): Familia y origen del presidente del PSG, rival del Barça en Champions