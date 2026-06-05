Rob Lipsett, entrenador personal: "Con esto y un buen café ya estaba listo para todo el día y sin hambre"

Rob Lipsett es un experto fitness y creador de contenido que cuenta con más de 670.000 seguidores en Instagram. El irlandés cuenta con un canal de YouTube con casi 500.000 suscriptores, donde publica su rutina de entrenamiento y alimentación.

Durante la publicación de su libro 'The Rob Lipsett Game Plan', el divulgador ofreció una entrevista a la revista GQ: "He escrito unas cuantas guías de entrenamiento online en los últimos años, y han tenido muchísimo éxito".

En la misma, explicó cuál estaba siendo su plan semanal. "Gran parte del tiempo lo paso en el gimnasio, normalmente grabando. Intento hacer dos o tres vídeos de YouTube a la semana. Normalmente, un día sí y un día no".

No obstante, no es lo mismo planificar una semana de entrenamiento habitual que marcarse un objetivo para el verano. Según recoge Men's Health, Lipsett estuvo entrenando en una villa en Marbella para estar "absolutamente marcado".

En esta preparación, el emprendedor acompañaba su rutina deportiva con una alimentación rica en proteínas. De hecho, su desayuno puede generar debate entre algunos expertos en nutrición.

Diferentes tipos de mancuernas / .

Desde filetes de terna hasta huevos a la plancha, el irlandés preparaba un plato alto en proteínas para comenzar el día. "Con esto y un buen café ya estaba listo para todo el día y sin hambre. Es realmente el desayuno de los campeones", afirma el deportista.

Ahora bien, Lipsett no desayunaba nada más despertarse. El creador de contenido relata que comenzaba la jornada sobre las 6 o 7 de la mañana y desayunaba dos horas más tarde. En este caso, el entrenador explica que suele cuidar más lo que desayuna en las últimas semanas de preparación.

"Suele ser una etapa más débil, en términos fisiológicos. Es más probable que pierdas músculo cuando estás superdelgado, esto revela una comprensión sofisticada de la termogénesis adaptativa y la preservación muscular que muchos entusiastas del fitness no pasan por completo", detalla el youtuber al citado medio.

Finalmente, Rob Lipsett comenta que en su caso, "este desayuno a base de ternera y huevos fue superanabólico y, además de ayudarme a conservar mi masa muscular, me aportó muchísima energía durante el día, mis niveles energéticos se dispararon".