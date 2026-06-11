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MODA

Rita Miller y Alú Alú unen artesanía y alta costura en un desfile en el Hyatt Regency Barcelona Tower

La alianza que elevó la moda barcelonesa: artesanía, legado y una noche de glamour irrepetible

Las diseñadoras Rita Miller y Alú Alú saludando al finalizar el desfile

Las diseñadoras Rita Miller y Alú Alú saludando al finalizar el desfile / Jhow Ferso

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SPORT.es

SPORT.es

Rita Miller y Alú Alú protagonizaron la noche del 6 de junio el desfile final de la jornada de moda celebrada en el Hyatt Regency Barcelona Tower con motivo de su 20º aniversario, en un exclusivo evento que reunió a destacadas personalidades del mundo de la moda, la comunicación, la empresa y las redes sociales.

Dirección artística

Bajo la dirección artística de Lluís Rodríguez y la colaboración de la agencia de modelos Piubella, la pasarela presentó una colección de vestidos de novia, fiesta e invitada marcada por la elegancia, la feminidad y el glamour, reflejando el sello distintivo de Rita Miller y su apuesta por la confección artesanal y el diseño con personalidad; y los complementos de Alú Alú, bolsos y joyas nacidas de un legado familiar, estableciendo un diálogo entre la alta costura y la artesanía contemporánea.

La colaboración entre ambas firmas puso en valor la excelencia del trabajo hecho a mano, la creatividad local y la importancia de preservar los oficios artesanales dentro del panorama actual de la moda.

Invitados destacados

El evento contó con la asistencia de reconocidos profesionales, entre ellos el estilista Alberto Cerdán, el actor Carlos Fuentes, las creadoras de contenido La Chica Bona, Nela Almeida y 55 Cosas Bonitas, las deportistas Erika Villaécija y Raquel González Campos y las estilistas de moda Piluka de Echegaray y Mabel Gagó, además de otros perfiles del mundo de la comunicación, la empresa y el arte.

La velada contó con la actuación en directo del actor y cantante Álvaro Requena.

Álvaro Requena

Álvaro Requena / Antonio Romero

Rita Miller es una firma de diseño especializada en vestidos de novia, fiesta e invitada a medida, reconocida por la calidad de sus tejidos, la atención personalizada y la creación de piezas exclusivas que combinan elegancia, sofisticación y artesanía.

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Alú Alú es una marca de complementos que nace de un legado familiar de artesanía y mar. Formada por madre e hija, confecciona bolsos con tejidos de alta costura y joyas de hilo, tejidas a mano, nudo a nudo.

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