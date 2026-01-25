Risto se sincera sobre su hija Roma en pleno 'Got Talent' y pilla a todos por sorpresa

Ayer sábado 24 de enero tuvo lugar la tercera edición de "Got Talent" de la actual temporada. Como es costumbre, muchas personas estuvieron muy expectantes por los espectáculos que podrían tener lugar durante la noche. Pero curiosamente, uno de los momentos más comentados de la noche no tuvo nada que ver con ninguno de los artistas que hicieron acto de presencia en la gala, sino con Risto Mejide y un momento concreto en el que habló de su hija Roma.

Como sabéis, entre actuación y actuación a menudo se puede ver a los miembros del jurado comentando detalles sobre el espectáculo anterior... o sobre temas personales. Así fue como Risto aprovechó para hacer mención a su hija, aunque en un acto que tenía relación directa con la actuación que había tenido lugar previamente.

Actuó una concurstante llamada Nora que logró emocionar al jurado y al público por usar el lenguaje de signos como parte de su espectáculo. Esta original propuesta consiguió remover a Risto por una simple razón que le recordó directamente a su hija Roma. Cuando ya terminó la actuación y se quedó el escenario vacío, el presentador aprovechó para comentar un pequeño y emocional detalle sobre Roma.

Risto se giró hacia sus compañeras de jurado y contó que el lenguaje de signos era la herramienta de comunicación en casa cuando su hija aún no sabía hablar. Lorena Castell, sorprendida, preguntó que si de verdad lo hacía, a lo que Risto respondió: “A mi peque le enseñamos, cuando era bebé, a signar. Por ejemplo, para decir ‘agua’, hace un gesto”. Risto contó que ese lenguaje estuvo presente en casa durante los primeros años de la vida de Roma y que les sirvió mucho a entenderse mejor.