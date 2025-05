Risto Mejide sentencia a Frank Cuesta: "Haber fingido un cáncer me parece de lo más detestable"

Nadie se imaginaba que detrás del rostro de Frank Cuesta, uno de los herpetólogos, activistas y naturalistas más conocidos de España, se escondiera una persona capaz de mentir en asuntos tan graves como su propio estado de salud. Al menos eso es lo que ha admitido en un polémico vídeo publicado esta semana en el que admite no tener cáncer, haber comprado animales y ser un mitólogo.

A pesar de que él mismo ha admitido que "estaba leyendo un guion" que se le mandó y que no estaba diciendo la verdad, el daño ya estaba hecho: "soy muchas cosas, pero soy buena persona. Soy un gilipollas, un mentiroso, manipulado, pero soy buena persona, he intentado ayudar a los demás, hacer felices a los que estaban a mi lado".

Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira', no ha dudado en criticar la actitud de Frank de la Jungla, antes de que este comentase que su anterior vídeo era un guion: "a mi lo que me parece más grave, fíjate, no es lo que tiene que ver con los animales", comienza diciendo Risto.

El presentador considera que lo más polémico de todo es "haber fingido tener un cáncer, a mí me parece de lo más detestable que puede haber en esta vida. Sobre todo por la cantidad de personas que lo sufren de verdad".

Risto Mejide en 'Viajando con Chester' / Cuatro

La cara visible del programa de Cuatro siente un absoluto rechazo por lo que dijo horas antes el activista: "uno puede hacer un show porque todos sabemos que dentro del 'show business' puede haber gente que apueste por exagerar, pero haber fingido un cáncer me parece de lo más inhumano".

Sin embargo, en el último vídeo publicado por Frank de la Jungla, en el que se desmiente a sí mismo, admite tener cáncer después de negarlo: "por qué tengo que enseñar papeles, informes, no me avergüenzo. Mañana esta enfermedad me hace tic y no duro un p... año. Estoy de los nervios desde hace un mes, que lo que quieren es quitarme de en medio".

La polémica está servida: desconocemos por qué Frank de la Jungla admitió haber mentido durante años y después lo negó en otra grabación. ¿Qué ha pasado para generar esta controversia?