Risto Mejide estalla contra Óscar Puente ante el accidente de Adamuz: "Es una falta de respeto"

La cifra de muertos derivados del accidente ferroviario de Adamuz harán historia al convertirse en uno de los accidentes más trágicos del siglo en España. Y, ante tal situación y como es de esperar, la gente busca desesperadamente un culpable que se haga cargo de los hechos.

Uno de los principales señalados al respecto no es otro que Óscar Puente, Ministro de Transporte, quien está siendo el foco principal de muchas de las críticas que se han emitido hacia el propio Ministerio. Y una de las que más han circulado por redes últimamente tiene que ver con la de Risto Mejide.

El presentador de ¨Todo es mentira¨ aprovechó la última emisión para lanzar un mensaje claro y directo al político, instando a que no dimitiera. Eso sí, constando esto último como una petición formulada de manera profundamente irónica.

¨Me daría mucha rabia que dimitiese¨, comenzaba Risto para argumentar que cree necesario que Óscar Puente siga al cargo del Ministerio de Transporte mientras sigan saliendo más cosas a la luz con tal de que tenga que hacer frente a todas las acusaciones que se han vertido sobre él recientemente.

¨Prefiero, por el bien de las víctimas, que a este señor se le caiga la cara de vergüenza todos los días¨, continuaba el presentador, alegando que, en su opinión, Óscar Puente estaría cometiendo muchos errores que los afectados del accidente no deberían tolerar.

Este acto de confrontación surgía a partir de la demanda que ha presentado la Asociación Libertad y Justicia contra Óscar Puente. Por tanto, Risto se sumaba a la oleada de críticas que ha recibido el Ministro a raíz de la misma.

No es para menos: en la denuncia se especifica que el motivo no es otro que el de homicidio imprudente. Una acusación muy grave que Risto quiso recalcar en su programa recordando la cifra de fallecidos:

¨Mientras no sepamos qué ha pasado con esos 45 fallecidos, que Óscar Puente siga dándonos la cara y nosotros pintándosela¨, argumentaba el presentador para postularse sobre lo ocurrido ante la audiencia de ¨Todo es mentira¨.