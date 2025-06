Risto Mejide deja en 'shock' a Marta Flich en un adiós lleno de misterio: "Espero que los rumores..."

El mundo de la televisión está lleno de mucho espectáculo que hace que el espectador esté realmente al tanto de todo lo que sucede, esto mismo pasa en programas como 'Todo es Mentira' de Telecinco.

Y es que como se anunció hace unos cuantos meses atrás, Marta Flich se despidió de su casa durante estos últimos años. La presentadora, visiblemente conmovida, no quiso irse sin antes dar las gracias a absolutamente todo el mundo.

"Hoy tenemos que hacer un anuncio porque a partir del próximo lunes y durante todo el verano arranca 'Summer TEM', que estará conducido por Risto y por Pablo González Batista. Será un poco más fresquito de lo habitual".

Sin embargo, en uno de los momentos de la despedida y a través de la pantalla, Risto Mejide entró en escena para despedirse de Marta, dejando un mensaje que ha dado mucho para hablar durante estas horas.

"Mi querida Marta Flich, solo un par de palabras para decirte, primero, que me exculpes que no pueda estar ahí hoy, me habría encantado para darte la despedida que te mereces, como sabes estoy inmerso en la grabación de la próxima temporada Got Talent España, pero no quería dejar de estar en un día tan importante como hoy'".

Pero aún no había terminado, seguía despidiéndose de su compañera: "Sus seis años y medio de dedicación absoluta tiene este formato, es para darte las gracias por esta dedicación. Recuerdo esta chica con la que nos reunimos en un hotel de Madrid ace siete años y que era una chica prácticamente desconocida y yo creo que en seis años y medio esa mujer ha sido fundamental para el desarrollo de este formato y te hemos visto crecer como comunicadora".

Sin embargo, llegaba uno de los momentos que ya dejaba a Marta totalmente en shock y con razón: "Espero que los rumores en tu futuro más inmediato se confirmen y que nuestras señales sean felices y sean inesperadamente importantes y únicas. Te veré en mi casa".

Este fue el mensaje que dejó a la conocida presentadora sin palabras, ya que no es del todo bueno terminar de esa manera.