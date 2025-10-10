Risto Mejide confirma su última temporada como jurado: "Mi último baile"

Durante casi dos décadas, Risto Mejide ha pasado parte de su carrera televisiva como jurado de 'talent shows'. El publicista saltó a la fama en 'Operación Triunfo', y desde entonces, ha pasado por programas de éxito como 'Tu sí que vales' o 'Got Talent'.

En las últimas horas, el presentador de 'Todo es mentira' se ha sincerado sobre su futuro en su perfil de Instagram: "Last dance. Estos días me encuentro grabando mi último baile como jurado de talent shows".

En el comunicado, Risto recuerda su trayectoria en la pequeña pantalla. "Habrán sido 20 años valorando más de 4500 actuaciones en prácticamente todos los formatos que se han emitido en nuestro país", explicó.

Por otra parte, el comunicador ha reconocido que el rodaje "está siendo muy pero que muy emotivo". Además, celebra que la despedida se produzca en este formato: "Y me alegro de que la despedida sea en 'Got Talent España', el mejor programa de talentos de la televisión".

No es la primera vez que Risto habla de su retirada como juez. Durante la presentación de 'Demos: El gran sondeo', compartió su desgaste: "Me he cansado de juzgar, es algo cansino. Mi época como jurado ya pasó. Me siento menos cómodo juzgando que escuchando".

En relación a esto último, el presentador continuará con su programa de entrevistas, 'Viajando con Chester', emitido en Cuatro. En este contexto, Risto Mejide seguirá vinculado a Mediaset.

La nueva temporada de 'Got Talent' será emitida en 2026, por lo que todavía habrá que esperar un tiempo para ver la despedida del jurado. La primera emisión del programa fue en febrero de 2016 en Telecinco, hace casi una década.

El barcelonés también seguirá al frente de 'Todo es mentira', de lunes a viernes en Cuatro. Hasta el momento, la única participación de Risto en Telecinco durante la próxima temporada será la mencionada.