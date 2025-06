Risto Mejide carga contra Pedro Sánchez en redes sociales: "Ni perdón ni leches"

La polémica sobre José Luis Ábalos y el ex secretario de Organización, Santos Cerdán, está provocando todo tipo de reacciones en los medios de comunicación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una auditoría externa en el PSOE tras conocerse la controversia. En este contexto, Risto Mejide ha cargado contra la rueda de prensa del político socialista.

El publicista ha compartido un mensaje en su cuenta de X, mostrando su opinión sobre la explicación de Sánchez. "No te hagas líos, Pedro. Si no dimites, no estás asumiendo nada", comenzaba diciendo.

En la publicación, el comunicador subrayaba al político que "tenías que elegir buenos Secretarios de Organización. Y no lo hiciste". El presentador también ha criticado la falta de supervisión sobre sus colaboradores.

"Y tenías que supervisar para que se comportaran decentemente. Y tampoco lo supiste hacer". Risto Mejide hacía referencia en su mensaje a la última hora sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Después de publicarse la noticia, Pedro Sánchez atendió a los medios de comunicación en una rueda de prensa. Mejide ha calificado la comparecencia de "postureo insultante". De hecho, el comunicador reclama la falta de consecuencias.

"O dimites o te estás riendo de los ciudadanos", protesta el presentador de 'Todo es mentira'. "Ni perdón ni leches. Somos mayorcitos ya para numeritos sobreactuados de contrición", sentenciaba en su comunicado.

En las últimas horas, la opinión de Risto se ha sumado a múltiples críticas por las medidas anunciadas de Sánchez. Finalmente, el presidente del Gobierno ha anunciado la necesidad de actuar con transparencia y rendir cuentas ante el Comité Federal del PSOE.