Risto desmonta a un profesor en Irán que niega que sus alumnas estén obligadas a llevar velo

En una de las últimas emisiones del programa "Todo es mentira", presentado por Risto Mejide, entrevistaron a Javier Hernández, profesor que enseña español y literatura en Irán desde hace ya muchos años. Ante esta situación, Risto no dudó en hacerle una pregunta que va relacionada directamente con una de las mayores polémicas en Irán, y es si van muchas mujeres a su clase.

Javier no vaciló y dijo que el 90% de su clase son chicas. "Es un grupo de 25 personas. Todos son mujeres menos dos, que son chicos", aseguró. Risto, insistiendo en el tema, preguntó acerca de las prendas que llevaban, si eran adecuadas. Javier contestó que "lo del velo hace mucho tiempo que dejó ya de ser obligatorio. A la vista está, por internet circulan las fotos de mis alumnas en clase sin velo".

Risto pasa a recordar el caso de Mahsa Amini, una chica que fue ejecutada en 2022 por las propias autoridades iraníes por llevar mal puesto el velo, y Javier explicó que precisamente por eso fue que "las autoridades dejaron pasar bastante porque hubo una revuelta considerable".

Mientras tanto, la organización del programa dice que no logra encontrar esas fotos. "Se puede comprobar en mi Instagram", insistió el profesor. "Dicen que están comprobando tu Instagram y no encuentran esas fotos", respondió Risto. Ahí el entrevistado dice que posteriormente mandará las fotos para demostrar que son reales.

Tras unos momentos, Risto salta: "Te tengo que informar que, comprobado tu Instagram, no hay ni una. La primera foto en la que aparecen mujeres, todas con velo, es del 16 de noviembre de 2018. De las que dices, no existen".

Javier Hernández contesta que sí hay fotos nuevas donde no están con el velo, pero termina con un "es igual". "No es igual, tú has dicho una cosa y en televisión han de comprobarse las cosas. No es igual y menos con una cosa tan seria. Antes de inventarte algo, deberías saber que no lo podemos comprobar en directo", respondió un tajante Risto Mejide.

Antes de despedirse de él, Risto suelta un último comentario hacia el entrevistado: "Acabamos de comprobar que ha mentido y que alguien que entra en este programa para mentir, lo que merece es que no le demos más voz".