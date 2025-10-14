La riqueza financiera de los países latinoamericanos: el país que lidera el ránking a nivel mundial

El Informe Global de Riqueza de Allianz (Allianz Global Wealth Report), publicado anualmente por Allianz, analiza la situación de los activos y deudas de los hogares privados en casi 60 países. El último de ellos, publicado el 25 de septiembre de 2025, analiza los países de sudamerica con mayor riqueza financiera.

Los activos financieros globales de los hogares privados aumentaron un 8,7 % durante 2024, alcanzando un nuevo récord de 269 billones de euros. Esto continúa con la sólida expansión del año anterior, cuando el crecimiento fue del 8,0 %.

Los valores financieros, en especial las acciones, fueron el principal motor de este incremento. Registraron aumentos de doble dígito tanto en 2023 (+11,5 %) como en 2024 (+12,0 %), superando el desempeño de los depósitos bancarios y los seguros o fondos de pensiones.

Chile, el líder de sudamérica

Según el Allianz Global Wealth Report 2025, Chile se ha consolidado como el país con mayor riqueza financiera en América Latina, superando a potencias regionales como México, Brasil y Colombia. Todos ellos lograron posicionarse dentro del top 50 mundial del estudio, aunque el país austral se llevó el primer lugar en la región.

De acuerdo con el informe, los ciudadanos chilenos cuentan con un promedio de 21.229 dólares en activos financieros por persona, lo que permitió que Chile alcanzara el puesto número 34 a nivel global durante 2024. Este estudio considera los activos financieros brutos de los hogares, entre los que se incluyen efectivo, cuentas bancarias, fondos de inversión, pensiones, acciones, bonos y seguros, entre otros instrumentos.

En la región latinoamericana, la diferencia entre Chile y sus vecinos sigue siendo notable. México se ubicó en la posición 43 del ranking, con un promedio de 10.655 dólares por persona, seguido de Brasil, que ocupa el puesto 45 con 9.449 dólares, y Colombia, que figura en el 49 con 5.445 dólares. Aunque Perú y Argentina quedaron fuera del top 50, lograron los lugares 51 y 55, con 2.635 y 1.811 dólares respectivamente.

Estos resultados reflejan la desigualdad económica existente en América Latina, pero también evidencian un avance gradual en materia de educación financiera, acceso a productos de ahorro y desarrollo de mercados de inversión. En el caso de Chile, el fortalecimiento del sistema previsional y el aumento de la bancarización han contribuido a su liderazgo regional.

Estados Unidos, el más rico por cápita a nivel mundial

A nivel mundial, el Allianz Global Wealth Report 2025 confirma que Estados Unidos continúa siendo el país con mayor riqueza financiera per cápita, con 364.870 dólares, seguido de Suiza, que registró 312.000 dólares, y Singapur, con 229.230 dólares. Estos tres países mantienen una amplia ventaja frente al resto del mundo, consolidándose como los principales centros financieros globales.