VIAJES
El rincón a un paso de Barcelona que cautivó a Gaudí: un pueblo de apenas 1.000 habitantes entre historia, naturaleza y rutas para perderse
Su iglesia de estilo gótico, el encanto de sus calles y un entorno natural privilegiado lo convierten en una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad y senderismo cerca de la ciudad
Cuando se piensa en Antoni Gaudí, es habitual imaginar algunas de las postales más reconocibles de Barcelona, desde la silueta inconfundible de la Sagrada Familia hasta los mosaicos y formas imposibles que definen buena parte de su legado.
Pero la historia del arquitecto catalán no se limita únicamente a la gran ciudad. A lo largo de su trayectoria también mantuvo un vínculo especial con distintos rincones de Cataluña, donde desarrolló proyectos menos conocidos y alejados del foco habitual.
Un pueblo que parece sacado de un cuento de hadas
Precisamente, uno de esos lugares se encuentra lejos del bullicio turístico, en pleno entorno del Prepirineo catalán. Allí se esconde una obra diferente, mucho más discreta y personal, que permite descubrir otra faceta del creador modernista.
Allí espera La Pobla de Lillet, uno de esos rincones del Bergadá donde el paso del tiempo se percibe en cada calle y cada paisaje. Su legado medieval, la huella del pasado industrial y el entorno natural que la rodea forman una identidad difícil de encontrar en otro lugar.
No es casualidad que este escenario despertara el interés de Gaudí, que vio en el municipio un lugar con personalidad propia y un encanto muy particular.
La huella de Gaudí en este municipio no se entiende sin la figura de Eusebi Güell, el empresario que impulsó la fábrica cementera Asland y convirtió la zona en un importante núcleo económico durante décadas.
Fue precisamente esa relación la que llevó al arquitecto catalán hasta este rincón de montaña, donde diseñó el Xalet del Catllaràs, un singular refugio pensado para alojar a los ingenieros vinculados a las minas de carbón.
Pero su paso por el pueblo dejó una historia todavía más especial. Durante su estancia, Gaudí se hospedó en la casa de la familia Artigas y, agradecido por el trato recibido, decidió corresponder de una forma única: regalándoles el diseño de los Jardines Artigas, una obra irrepetible dentro de su trayectoria y uno de los secretos mejor guardados de su legado arquitectónico.
- María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos
- Confirmado: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
- De ser un famoso cantante a verse arruinado: 'Tiene problemas muy graves de dinero y se enfrenta a una demanda de desahucio
- Shakira sorprende al enviarle un mensaje a Gavi: 'Muy feliz
- Carme Barceló estalla en pleno directo contra María Trisac en 'El Chiringuito' tras sus palabras: 'Cuidadito con eso
- Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
- Tomás Roncero no está de acuerdo con la lista de Luis de la Fuente: 'Faltan dos jugadores
- Ni residencia ni vivir solo: este hombre de 84 años sorprende con su solución para envejecer acompañado