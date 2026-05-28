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El rincón a un paso de Barcelona que cautivó a Gaudí: un pueblo de apenas 1.000 habitantes entre historia, naturaleza y rutas para perderse

Su iglesia de estilo gótico, el encanto de sus calles y un entorno natural privilegiado lo convierten en una escapada ideal para quienes buscan tranquilidad y senderismo cerca de la ciudad

La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet

Ramón Gutiérrez

Ramón Gutiérrez

Cuando se piensa en Antoni Gaudí, es habitual imaginar algunas de las postales más reconocibles de Barcelona, desde la silueta inconfundible de la Sagrada Familia hasta los mosaicos y formas imposibles que definen buena parte de su legado.

Pero la historia del arquitecto catalán no se limita únicamente a la gran ciudad. A lo largo de su trayectoria también mantuvo un vínculo especial con distintos rincones de Cataluña, donde desarrolló proyectos menos conocidos y alejados del foco habitual.

Un pueblo que parece sacado de un cuento de hadas

Precisamente, uno de esos lugares se encuentra lejos del bullicio turístico, en pleno entorno del Prepirineo catalán. Allí se esconde una obra diferente, mucho más discreta y personal, que permite descubrir otra faceta del creador modernista.

Allí espera La Pobla de Lillet, uno de esos rincones del Bergadá donde el paso del tiempo se percibe en cada calle y cada paisaje. Su legado medieval, la huella del pasado industrial y el entorno natural que la rodea forman una identidad difícil de encontrar en otro lugar.

No es casualidad que este escenario despertara el interés de Gaudí, que vio en el municipio un lugar con personalidad propia y un encanto muy particular.

La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet / SPORT

La huella de Gaudí en este municipio no se entiende sin la figura de Eusebi Güell, el empresario que impulsó la fábrica cementera Asland y convirtió la zona en un importante núcleo económico durante décadas.

Fue precisamente esa relación la que llevó al arquitecto catalán hasta este rincón de montaña, donde diseñó el Xalet del Catllaràs, un singular refugio pensado para alojar a los ingenieros vinculados a las minas de carbón.

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Pero su paso por el pueblo dejó una historia todavía más especial. Durante su estancia, Gaudí se hospedó en la casa de la familia Artigas y, agradecido por el trato recibido, decidió corresponder de una forma única: regalándoles el diseño de los Jardines Artigas, una obra irrepetible dentro de su trayectoria y uno de los secretos mejor guardados de su legado arquitectónico.

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