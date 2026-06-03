Este rincón del norte de Portugal esconde un santuario rodeado de leyendas y una cascada que impresiona incluso a nivel europeo

Este rincón del norte de Portugal es uno de esos lugares donde la naturaleza y la historia parecen avanzar de la mano. Entre los paisajes verdes del Minho y las montañas características de Trás-os-Montes se alza un imponente monte de perfil cónico que domina el horizonte y que, desde hace siglos, atrae tanto a peregrinos como a amantes del ciclismo, ideal para poder viajar.

A sus pies discurre el río Tâmega, testigo del paso de diferentes civilizaciones que dejaron su huella en forma de antiguos castros y vestigios de época romana, convirtiendo la zona en un destino donde cada rincón guarda una historia por descubrir.

Una belleza natural

Más allá de su riqueza histórica, este rincón del norte de Portugal conserva la huella de una prosperidad ligada al campo, al vino y a las rutas comerciales que durante siglos conectaron la región con otros puntos del mundo.

Entre pazos señoriales y antiguas casas solariegas, el paisaje revela una identidad marcada por el trabajo de la tierra. Sin embargo, el verdadero símbolo de la zona se encuentra en plena naturaleza: una espectacular cascada que desciende por varios niveles de roca, formando pozas naturales y un desnivel que la sitúa entre las más impresionantes de Europa.

A su alrededor, senderos rodeados de bosques y pequeñas aldeas de piedra permiten descubrir un territorio donde tradición y naturaleza siguen caminando de la mano.

Santuario de Nossa Senhora da Graça / SPORT

La huella de ese pasado sigue presente en muchos rincones del municipio. La llegada de los romanos supuso un punto de inflexión para el desarrollo de la zona, que comenzó a ganar importancia como enclave de paso y asentamiento.

Siglos más tarde, la concesión del foral impulsó su crecimiento y favoreció la creación de rutas que facilitaron el comercio, los desplazamientos y la comunicación con otros núcleos de población. Ese legado histórico todavía puede apreciarse hoy en la organización del territorio y en la conexión entre las pequeñas localidades que rodean la villa.