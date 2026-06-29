Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuadro MundialSimeone JuliánJulián Álvarez BarçaPartidos Wimbledon hoyHorario Jódar WimbledonDónde ver WimbledonEliminados MundialCasadóMercado Fichajes hoyPróximo partido EspañaBrasil - Japón horarioAlemania - ParaguayMundial directoChris BumsteadSara CarboneroBandera EspañaJubiladosAlcarazCuándo pelea McGregorEspaña - AustriaMáximos goleadores EspañaGrand Départ Tour BarcelonaGoleadores Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Noticias BarçaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

LOCALIDAD

El rincón de Gerard Piqué (39 años) es un pueblo del Pirineo catalán de 400 habitantes: "Cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada"

El exjugador del FC Barcelona decidió adquirir una vivienda en Bolvir, una de las zonas más exclusivas de Catalunya

Así es el refugio de Gerard Piqué

Así es el refugio de Gerard Piqué / SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Gerard Piqué marcó un antes y un después en el FC Barcelona. El exjugador catalán fue una pieza clave en la zaga defensiva, juntamente con Carles Puyol, con quien formó dupla durante varias temporadas. Actualmente, Piqué está centrado en dos de sus proyectos empresariales: la gestión del FC Andorra y de la Kings League.

El día a día de la pareja de Clara Chia es bastante estresante, por lo que no duda en escaparse siempre que puede a uno de sus lugares favoritos, Bolvir, un municipio ubicado en la Baixa Cerdanya (Girona). Hace ya unos años, el exjugador del Barça decidió adquirir una vivienda en el pueblo catalán, que está considerado como una de las localidades más exclusivas y valoradas del Pirineo catalán.

Según datos del Idescat, el municipio cuenta con tan solo 493 habitantes, lo que se ha convertido en una área completamente residencial, donde destaca su elevada calidad de vida, su tranquilidad y su entorno natural.

Bolvir no destaca únicamente por ser un refugio residencial, sino que también cuenta con un monumento románico: la iglesia románica de Santa Cecília, una capilla de una sola nave, encabezada por un ábside semicircular y cubierta por bóveda de perfil apuntado. La iglesia está edificada en el siglo XII, aunque posiblemente sobre iglesia primitiva del siglo X.

Bolvir

Bolvir / SPORT

Es uno de los sitios más visitados del pueblo, pero no el único, ya que también está la iglesia románica de Talltorta del siglo XVII. Uno los aspectos más destacados son las pinturas de Sant Climent de Talltorta, pues cubren todas las paredas y la bóveda de la parroquia.

Otro de los lugares más frecuentados es el Santuari de la Mare de Déu del Remei, un templo historicista de influencia florentina construido a finales del siglo XIX y obra del arquitecto Calixte Freixa.

El Santuari de la Mare de Déu del Remei

El Santuari de la Mare de Déu del Remei / Google

¿Qué actividades se pueden hacer en Bolvir?

En el municipio se encuentra el Real Club de Golf de la Cerdanya, inaugurado en 1929, siendo una de las actividades más practicadas de la zona. No obstante, el senderismo también forma parte de la vida de sus habitantes, ya que se pueden realizar numerosas excursiones.

Por otro lado, es un municipio situado muy cerca de diferentes estaciones de esquí, como La Molina y Masella, por lo que suele ser una localidad más frecuentada en invierno que en verano.

Noticias relacionadas

Así es el estilo de vida

El propietario del FC Andorra se pronunció sobre cómo es vivir en Bolvir en una entrevista con el streamer Martí Miras, en el programa de Som EVA: "Tengo mucha suerte de tener una casa en la Cerdanya y cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada. Ponerme Netflix o una serie y verla en un día. Eso es la hostia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: 'Buscas gente más o menos con el mismo rol
  2. Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por colgar la bandera de España en tu balcón si la comunidad obtiene una resolución favorable
  3. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Las vacaciones de verano no pueden empezar en este día de la semana
  4. Un jubilado denuncia los coeficientes reductores: 'He cotizado 45 años, 7 meses y un día y me han recortado mi pensión un 24%
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'Si ganas 500 euros al mes es que no has cotizado lo suficiente. La pensión no se regala, se cotiza
  6. Ya es oficial: La Seguridad Social confirma los cambios de la jubilación anticipada en 2027
  7. Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
  8. Alberto Sánchez, experto en herencias: 'Esperar para hacer testamento es uno de los errores más frecuentes

El rincón de Gerard Piqué (39 años) es un pueblo del Pirineo catalán de 400 habitantes: "Cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada"

El rincón de Gerard Piqué (39 años) es un pueblo del Pirineo catalán de 400 habitantes: "Cuando más feliz soy es cuando voy, llego, enciendo el fuego y no hago nada"

El rincón de Iker Casillas (44 años) en Ávila es un pueblo de 200 habitantes: "Viene un fin de semana al mes y el balance es muy positivo"

Alfredo (87 años), jubilado: "La penalización de mi pensión es injusta, equivale a ocho años menos por adelantar solo cuatro"

Alfredo (87 años), jubilado: "La penalización de mi pensión es injusta, equivale a ocho años menos por adelantar solo cuatro"

Precio de la gasolina y diésel hoy, 29 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 29 de junio: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, lunes 29 de junio: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, lunes 29 de junio: las horas más baratas y más caras

Jesús Calleja (61 años): "Cada día desayuno un café con leche con galletas María y entreno 6 días a la semana, con sesiones de entre 4 y 5 horas diarias"

Jesús Calleja (61 años): "Cada día desayuno un café con leche con galletas María y entreno 6 días a la semana, con sesiones de entre 4 y 5 horas diarias"

Los expertos lanzan un aviso a las personas nacidas entre 1960 y 1970: "Es el momento de optimizar su pensión de jubilación"

Los expertos lanzan un aviso a las personas nacidas entre 1960 y 1970: "Es el momento de optimizar su pensión de jubilación"

Entrará en vigor un complemento del 25% para los pensionistas si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada

Entrará en vigor un complemento del 25% para los pensionistas si optan por la jubilación flexible y trabajan entre el 55% y el 80% de una jornada