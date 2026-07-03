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El rincón de la Costa Brava que enamoró a Joan Manuel Serrat (82 años): "Las canciones de 'Mediterráneo' se gestaron allí. Es un lugar precioso"

El pueblo que cambió la historia de la música española: aquí nació la inspiración de 'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat

Calella de Palafrugell

Calella de Palafrugell

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David Cruz

David Cruz

Cuando hablamos de 'Mediterráneo', estamos mencionando a una de las canciones más emblemáticas de la música española. Publicada en el año 1971, la composición de Joan Manuel Serrat ha acompañado a varias generaciones y sigue siendo considerada una de las grandes obras del repertorio del cantautor catalán.

Lo que muy pocos saben es que gran parte de su inspiración nació en un pequeño pueblo de la Costa Brava: Calella de Palafrugell.

Aquel año, Serrat decidió alejarse del ruido mediático y buscar un lugar donde poder trabajar con tranquilidad. Se instaló durante varias semanas en el entonces Hotel Batlle, situado frente a la playa de Port Bo, desde cuya ventana contemplaba el Mediterráneo, los barcos de pescadores y las islas Formigues.

Con el paso del tiempo, el propio artista recordó por qué eligió este rincón del Baix Empordà y no otro.

Joan Manuel Serrat, en su gira de despedida.

Joan Manuel Serrat, en su gira de despedida. / Ferran Sendra

"Era un lugar precioso, tenía amigos y me lo pasaba muy bien. Las canciones de 'Mediterráneo' se gesdtaron allí porque yo estaba allí", explicó por aquel entonces al rememorar esa etapa de su carrera.

Aunque algunas piezas del disco fueron escritas en otros puntos del litoral español, Calella de Palafrugell quedó para siempre vinculada a la historia de este álbum. Hoy, el hotel donde se alojó ya no existe, pero el paisaje que contemplaba apenas ha cambiado.

Este antiguo pueblo de pescadores conserva buena parte de su esencia gracias a sus casas blancas, sus calles estrechas y las tradicionales voltes de Port Bo, uno de los rincones más fotografiados de la Costa Brava. Además, el Camí de Ronda, que une Calella con Llanfranc bordeando el mar, permite descubrir algunas de las mejores vistas del litoral catalán.

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La gastronomía también forma parte de su atractivo, con especialidades como el suquet de peix, los arroces marineros y las tradicionales habaneras que cada verano llenan de música la playa de Port Bo.

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