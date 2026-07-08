El rincón más barato para vivir como jubilado está en el norte de España: "Una vida de lujo"

Encontrar un lugar donde la pensión cunda más sin renunciar a una buena calidad de vida se ha convertido en una prioridad para muchos españoles que se acercan a la edad de jubilación.

Entre todas las opciones disponibles en un país tan diverso como España, hay una ciudad del norte que destaca por ofrecer un equilibrio difícil de igualar entre precios asequibles, tranquilidad y servicios.

Se trata de Lugo, en Galicia, un destino que distintas publicaciones especializadas en viajes y estilo de vida sitúan entre los más interesantes para quienes buscan disfrutar de la jubilación sin que el presupuesto suponga un problema mayor.

La principal ventaja de esta pequeña ciudad es el coste de vida, que se sitúa muy por debajo de la media nacional, permitiendo afrontar los gastos cotidianos con mayor comodidad.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Uno de los aspectos que más llama la atención es el mercado de la vivienda. Aún es posible encontrar alquileres por cifras muy inferiores a las habituales en otras capitales españolas, algo que permite liberar una parte importante de la pensión para dedicarla al ocio, viajar o simplemente ahorrar.

Eso sí, el atractivo de Lugo va mucho más allá de los precios. La ciudad ofrece un ritmo de vida pausado, calles cómodas para pasear y una amplia oferta de servicios públicos, incluyendo un sistema sanitario con buena puntuación, aspecto prioritario para las personas de mayor edad.

A todo esto se suma un entorno natural privilegiado. Rodeada de zonas verdes, bosques y rutas para caminar, Lugo permite mantenerse activo durante todo el año sin muchas dificultades, con la costa gallega a poco menos de una hora de distancia.

Si a la vivienda asequible, a la gastronomía y a la vida tranquila le sumamos su sorprendente (y poco conocido) patrimonio histórico, tenemos una ciudad que está empezando a sonar muy fuerte entre aquellos jubilados que quieren un cambio de aires.