Es noticia
¡Riesgo máximo en Cataluña! Protecció Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos

El Meteocat alerta de un nuevo temporal

Alerta protecció Civil Catalunya

Alerta protecció Civil Catalunya / Sport

Andrea Riera

Andrea Riera

Cataluña se enfrenta a un nuevo episodio de viento, lluvia y nieve que está afectando a una gran parte del territorio. Ante el riesgo que supone este temporal, Protecció Civil ha enviado este lunes a las 12:05 horas una alerta a los ciudadanos de peligro por previsión de "oleaje importante" hasta el miércoles en diferentes zonas de la comunidad autónoma.

La alerta ha sido enviada a los móviles de municipios costeros de La Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Ebre y Montsià. Mientras que el domingo llegó a localidades del Alt y Baix Empordà.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ya había avisado de que hay un nivel de peligro de 5 sobre 6 en el estado del mar, lo que indica una situación de riesgo elevado.

Protecció Civil recuerda que, ante estas condiciones meteorológicas extremas, es fundamental seguir las indicaciones oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y prever posibles cortes de carreteras y servicios de transporte.

Además, recomienda extremar la precaución, respetar los cierres de acceso a puntos del litoral y alejarse de zonas inundables como espigones, escolleras y paseos marítimos.

