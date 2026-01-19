ALERTA
¡Riesgo máximo en Cataluña! Protecció Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos
El Meteocat alerta de un nuevo temporal
Cataluña se enfrenta a un nuevo episodio de viento, lluvia y nieve que está afectando a una gran parte del territorio. Ante el riesgo que supone este temporal, Protecció Civil ha enviado este lunes a las 12:05 horas una alerta a los ciudadanos de peligro por previsión de "oleaje importante" hasta el miércoles en diferentes zonas de la comunidad autónoma.
La alerta ha sido enviada a los móviles de municipios costeros de La Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Baix Ebre y Montsià. Mientras que el domingo llegó a localidades del Alt y Baix Empordà.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ya había avisado de que hay un nivel de peligro de 5 sobre 6 en el estado del mar, lo que indica una situación de riesgo elevado.
Protecció Civil recuerda que, ante estas condiciones meteorológicas extremas, es fundamental seguir las indicaciones oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y prever posibles cortes de carreteras y servicios de transporte.
Además, recomienda extremar la precaución, respetar los cierres de acceso a puntos del litoral y alejarse de zonas inundables como espigones, escolleras y paseos marítimos.
