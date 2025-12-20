Riesgo de inundaciones, tormentas y granizo: el Meteocat pone en alerta a varias zonas de Catalunya

Hoy, sábado 20 de diciembre de 2025, el tiempo estará marcado por los avisos del Meteocat con motivo de la intensidad de las lluvias. Estas alertas cubren comarcas como el Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental, Maresme, Garraf, Bages y partes del Alt Penedès en Barcelona; y en Girona, el Maresme norte, Selva, Pla de l'Estany y Gironès.

Alta probabilidad de acumulación de agua

Es en estas zonas donde Protecció Civil ha puesto en fase de alerta el plan Inuncat por la alta probabilidad de superar los 20 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo, con el día de hoy como punto central, aunque los avisos se mantendrán hasta el domingo.

El motivo principal son las lluvias intensas y persistentes, con acumulaciones muy abundantes o extremas en el litoral y prelitoral central y norte, acompañadas localmente de tormentas y posible granizo. Esto genera riesgo significativo de desbordamientos y problemas en infraestructuras, especialmente en zonas urbanas costeras.

En el resto del territorio, Catalunya vivirá una jornada muy nublada con lluvias generalizadas, más intensas en la mitad este. El Meteocat también apunta a que la nieve se va a dejar ver durante este fin de semana por encima de los 1.800 metros de altitud.

El cielo estará cubierto durante gran parte del día, con una ligera mejoría hacia el final en el oeste del territorio. Las precipitaciones afectarán a todo el territorio, siendo más frecuentes y potentes en el este, litoral y prelitoral central, donde podrán alcanzar intensidad fuerte. En el tercio occidental, las lluvias serán menos probables y de menor cuantía, aunque no se descartan chubascos dispersos.

Las temperaturas máximas descenderán de forma notable en la mayoría de las zonas, quedando por debajo de los 15ºC en la costa y aún más frescas en el interior, aunque en extremos como Ponent o Terres de l'Ebre se mantendrán similares a días previos.

La visibilidad oscilará entre buena y regular, empeorando a regular o mala en montañas; además, los bancos de niebla afectarán al litoral, prelitoral y depresión Central hasta mediodía en algunos puntos.