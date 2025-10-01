Por qué es tan rico Nasser Al-Khelaïfi (51 años): Familia y origen del presidente del PSG, rival del Barça en Champions

El PSG visitará el Estadi Olímpic Lluís Companys esta noche para enfrentarse el FC Barcelona en la segunda jornada de la Champions de esta temporada. Esta no será la primera vez que el conjunto francés juegue en Montjuïc, pues hace un par de años ya eliminó al equipo de Xavi Hernández, por aquel entonces, con un Dembélé que salía sonriendo del estadio al ser sustituido.

Las cosas han cambiado mucho desde entonces y el equipo se ha fortalecido mucho en estos años bajo la batuta de Hansi Flick, además de las numerosas bajas que presentarán los parisinos dirigidos por Luis Enrique.

Laporta y Al-Khelaïfi, en una imagen de los últimos años / ·

El que no ha cambiado es el propietario del club francés, el empresario qatarí, Nasser Al-Khelaïfi, uno de los archienemigos del FC Barcelona desde que pagara los 222 millones de euros para arrebatar a Neymar y romper la MSN en 2017, todavía hoy el fichaje más caro de la historia y empezara a completar una plantilla más propia de los videojuegos que del fútbol real.

Familia y vida privada

Nasser nació en 1973 en Doha el seno de una familia de pescadores de perlas en la Qatar previa a la explosión del dinero del petróleo. Sin embargo, su destino no estaba en el mar, sino en las pistas de tenis, deporte en el que destacó desde una edad temprana, llegando incluso a jugar de forma profesional pese a alcanzar el puesto 995 de la ATP como hito más relevante, además de participar en la Copa Davis para su país.

Su amor por el tenis es de verdad, pues es presidente de la Federación Catarí de Tenis y vicepresidente de la Federación Asiática desde 2008. De hecho, ha sido el encargado de entregar trofeos en algunos torneos, por ejemplo, a Rafa Nadal.

Rafael Nadal junto a Nasser Al-Khelaïfi, en 2014. / John Berry

Respecto a su intimidad, Al-Khelaïfi es muy receloso de revelar ningún dato, por lo que algunos medios han teorizado con varias opciones. Algunos apuntan que tiene mujer, supuestamente llamada Ghada R. Al-Khelaïfi, y cuatro hijos, los cuales estarían viviendo en Qatar, mientras que otros aseguran que su pareja es una representante de jugadores y otros que se trata de una modelo. Incluso hay quien apunta que no tiene mujer y que tan solo tiene una hija que es actriz, aunque no hay más información al respecto.

Cómo se convirtió en el jefe del PSG

Fue en el ambiente tenístico en el que conoció a la persona que le cambiaría la vida, el emir de Qatar y príncipe heredero, Tamim bin Hamad Al-Thani, que empezó a entrenar con él desde pequeño.

El emir de Qatar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, con Nasser Al-Khelaïfi. / ·

Poco a poco fueron forjando una amistad que más tarde le serviría para entrar a formar parte de Qatar Investment Authority (QIA), el fondo de inversión nacional y uno de los más importantes del mundo al recibir los ingresos provenientes del petróleo.

Fue a través de esta empresa que la nació qatarí se inmiscuyó en el PSG en 2011, adquiriendo el 70% de las acciones del club por 50 millones de euros. Más tarde lo compraría en su totalidad y colocaría a Al-Khelaïfi como la cara visible, empezando la época de grandes fichajes: Beckham, Ibrahimovic, Buffon, Mbappé, Di María, Cavani, 'Ney'... hasta que llegó Leo Messi para culminar una etapa muy ruidosa, pero pobre en títulos continentales.

Nasser Al-Khelaïfi (tercero por la izquierda), con el equipo catarí de la Copa Davis. / ·

Patrimonio de Nasser Al-Khelaïfi

Al-Khelaïfi tiene dinero casi por castigo. Como con su vida privada, es complicado saber datos exactos del patrimonio del amigo de la corona catarí, pero se estima que tiene unos 8.400 millones de euros repartidos entre propiedades e inversiones por el mundo, como la propia presidencia del PSG o la de beIN Media Group, con 22 canales de televisión internacionales.

Solo en el equipo parisino el amigo del emir se ha gastado 2.200 millones de euros. Sin embargo, paradójicamente la ansiada Champions League llegó al dejar de intentar conseguir todos los cromos del mundo del fútbol y entregar el proyecto a un Luis Enrique que le ha convertido en el mejor conjunto de Europa.