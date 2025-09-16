Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Richard Gracia desvela el error financiero que comete el 80% de las personas (y cómo evitarlo)

Controlar los gastos es clave para mejorar la salud financiera personal y empresarial. Richard Gracia explica cómo identificarlos, clasificarlos y aplicar trucos prácticos para reducirlos sin renunciar a lo esencial

Los consejos de Richard Gracia. / Shutterstock

Esther Chapa

En la economía personal, los gastos son como una plaga: si no se controlan, crecen y se multiplican sin darnos cuenta. En la era de las tarjetas de crédito, las domiciliaciones automáticas y las compras online, gastar se ha vuelto más fácil que nunca. Por eso, aprender a clasificarlos y dominarlos puede marcar la diferencia entre vivir con estrés financiero o alcanzar la libertad económica.

Los tres tipos de gastos que debes conocer

Según el libro 'El Método RICO: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero' de Richard y Diego Gracia, existen tres grandes categorías de gastos:

  1. Gastos fijos u obligatorios: Son los pagos ineludibles, generalmente mensuales y con importe estable: hipoteca, alquiler, impuestos, comunidad o suministros. No pagarlos supone un impacto directo y negativo en la estabilidad económica.
  2. Gastos variables necesarios: Incluyen alimentación, transporte o facturas variables de servicios. Se pueden ajustar, pero no eliminar por completo, ya que forman parte del día a día. Reducirlos es posible con organización y planificación.
  3. Gastos ocasionales e innecesarios: Aquí se encuentran los caprichos, el ocio, las suscripciones o las compras impulsivas. Aunque suelen parecer imprescindibles, en realidad son los que más margen de ajuste ofrecen y donde se esconde el mayor potencial de ahorro.

Estrategias para reducir gastos sin perder calidad de vida

El primer paso hacia el control financiero es sencillo: hacer una lista de todos los gastos y clasificarlos. Después, revisa cuáles realmente utilizas y cuáles no aportan valor. El objetivo es conservar lo necesario, optimizar lo útil y eliminar lo superfluo.

Algunos consejos prácticos para empezar hoy mismo:

  • Usar comparadores de seguros, luz, agua e internet para encontrar las mejores tarifas.
  • Apostar por iluminación LED y electrodomésticos eficientes.
  • Planificar la compra mensual y elegir supermercados con mejores precios.
  • Evitar el coche cuando sea posible: caminar, usar bici o transporte público.
  • Revisar suscripciones y contratos que ya no utilizas.
  • Comprar ropa y calzado solo cuando sea necesario y preferir rebajas.
  • Evitar compras impulsivas con una lista cerrada.
  • Hacer regalos caseros o elegir actividades gratuitas como leer o pasear.

Un truco extra: compartir vivienda

Una de las estrategias más efectivas que destacan los autores es alquilar un piso de varias habitaciones y realquilar las sobrantes. De esta forma, se puede cubrir parte del alquiler y de los suministros, reduciendo drásticamente los gastos de vivienda, uno de los más difíciles de recortar.

El ahorro como camino a la libertad financiera

Ahorrar no siempre significa ganar menos calidad de vida. Al contrario, supone gastar mejor, con conciencia y estrategia. El verdadero secreto no está únicamente en aumentar los ingresos, sino en aprender a gestionar y reducir gastos innecesarios.

En un contexto económico donde la inflación sigue presionando los bolsillos en 2025, estas claves de 'El Método RICO' pueden ser la diferencia entre vivir al límite o construir una economía personal sólida y sostenible.

