Richard Gere desvela su rutina a los 75 años: "Antes de empezar, era..."

Richard Gere fue uno de los invitados de lujo a la 39ª edición de los Premios Goya, que se celebró en la ciudad de Granada, concretamente en el palacio de Exposiciones y Congreso. El actor estadounidense recibió el Goya Internacional tras un gran legado en el mundo de la industria del cine.

Tras recibir el premio, el actor realizó un discurso muy aplaudido, pero también por el hecho de que decidió hacerlo sin ningún tipo de guion para apoyarse. A la gala no fue solo, ya que su actual esposa, Alejandra Silva, le acompaño en este momento tan bonito para él.

Entre bromas, Richard Gere reconoció que "no soy tonto, sé que el verdadero motivo por el que me han dado este premio es porque me he casado con esa hermosa mujer de Galicia". Actualmente, el actor estadounidense se encuentra en un gran momento, ya que se está cuidando desde que es joven, aunque hubo momentos en el que no lo pasó bien por culpa de no hacer deporte.

“Antes de empezar, era una persona horrible. No hay dudas de que si meditas durante una hora, te vas a sentir diferente. Es real”, expresó en una entrevista con 'Express UK'. Además, esta pasión por la meditación le viene desde los años setenta.

No obstante, la meditación no es el único hábito que le mantiene en forma, debido a que el actor también realiza otras actividades físicas como el yoga. Por otro lado, Richard Gere es vegetariano y considera clave llevar una dieta muy exacta.