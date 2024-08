Así es Rich Paul, el futuro marido de la cantante Adele

Adele ha anunciado su compromiso con el agente deportivo Rich Paul, mientras ofrecía un concierto en Múnich, Alemania. Después de tres años de relación, la cantante británica compartía la noticia ante sus seguidores el pasado viernes, 9 de agosto. "No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar", respondía a un fan que le proponía matrimonio.

En 2021, Adele y Rich fueron vistos por primera vez en el quinto partido de las Finales de la NBA en Phoneix. En aquel momento, fuentes cercanas de 'Us Weekly' aseguraron que la pareja llevaba unos meses de noviazgo. "Él es muy tímido y mantiene un perfil bajo cuando salen, mientras que Adele es supersociable", comentaba una de las fuentes al medio estadounidense.

Rich Paul nació en Cleveland, Ohio, tiene 42 años y es un reconocido agente deportivo. De hecho, se convirtió en representante en 2002, después de un encuentro fortuito en el aeropuerto con LeBron James.

Después, creó su propia agencia deportiva. Klutch Sports Group lleva activa desde 2012, y hoy en día representa al mencionado James, su hijo Bronny, Anthony Davis, Draymond Green, Trae Young y De'Aaron Fox, entre otros.

También se ha adentrado en el mundo del fútbol después de fusionarse con la agencia ROOF, con clientes como Marc-Andre Ter Stegen o Virgil Van Dijk. Según Forbes, Rich es el cuarto agente más grande del mundo.

Sin embargo, no siempre tuvo éxito, y pasó por una juventud complicada. Por este motivo, es consciente de que debe mantener los pies en el suelo: "No hay un solo deportista que se pueda permitir viajar siempre en avión privado. Pero en Instagram ves muchos que lo hacen. Yo vuelo con Delta, no me puedo permitir vuelso privados, y ma bien así. Viajo para ir a los sitios donde gano dinero, no para gastarlo por el camino".