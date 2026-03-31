Rhonda Patrick, científica, 51 años: "10.000 pasos al día son inútiles"

¿Cuántas personas que tenían una vida peligrosamente sedentaria han empezado a tener el hábito de caminar diariamente para mantener un estado de salud bueno? Sin duda, muchos estudios demuestran que se trata de un gran ejercicio, no tan beneficioso como los ejercicios de fuerza o un deporte más intenso, pero es un hábito positivo.

En cuanto a la cantidad de paso, las cifras que más se han recomendado han ondeado entre los 8.000 y los 10.000 pasos diarios. Pero una científica biomédica, Rhonda Patrick, de 51 años, y experta en envejecimiento y nutrición, ha explicado por qué está en contra del hábito de caminar a diario 10.000 pasos.

“Creo que 10.000 pasos deberían reemplazarse por 10 minutos de ejercicio vigoroso al día”, dijo Patrick en una reciente entrevista. Ella apuesta por un ejercicio que sea intenso, aunque más breve, a diario, pues es mucho más efectivo para la salud que una caminata.

De hecho, asegura que caminar muchos pasos diarios no tiene un gran impacto en el estado de salud del deportista.

“Caminar es mejor que nada, pero no aumenta el VO2 máximo de manera considerable”, admite la experta. “Las personas que se encuentran en el 2,3% superior en VO2 máximo tienen un riesgo 80% menor de muerte por todas las causas en comparación con las del extremo inferior”, continuó.

En cualquiera de los casos, Patrick ya advierte que el sedentarismo no es una opción, y menos en personas jóvenes: "Después de ese tiempo, su capacidad cardiorrespiratoria se desplomó más que en los 30 años posteriores de envejecimiento".

También habló acerca del consumo diario de magnesio y lo importante que es éste para la salud: “El magnesio es vital para prevenir el daño al ADN. Sin niveles adecuados, las enzimas no pueden reparar eficazmente las lesiones provocadas por el estrés ambiental y metabólico”, aconsejó.