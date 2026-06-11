Ni reyes ni presidentes: Darth Vader aparece en una pregunta de la Selectividad en Catalunya

Darth Vader ha irrumpido, de forma inesperada, en la Selectividad 2026 de Catalunya. No en una película ni en una broma de redes sociales, sino en un examen oficial de Historia, donde los estudiantes se han encontrado con una referencia al icónico personaje de Star Wars dentro de una de las preguntas de la prueba.

El episodio se produjo en el ejercicio centrado en el contexto político de la Transición española y los intentos de golpe de Estado que marcaron aquellos años. En el enunciado, los alumnos debían situarse en el papel de asesores del Congreso de los Diputados durante los acontecimientos del 23 de febrero de 1981, el conocido intento de golpe de Estado protagonizado por la Guardia Civil.

A partir de ahí, se planteaban varias cuestiones de tipo test sobre el periodo comprendido entre 1978 y 1981: desde quién ejercía como jefe del Estado en el momento del 23-F hasta qué fuerzas políticas tenían mayor peso en la oposición parlamentaria. Todo dentro de un marco diseñado para evaluar el conocimiento histórico de los estudiantes sobre la joven democracia española.

Sin embargo, una de las preguntas ha llamado especialmente la atención por su formulación. Se preguntaba por el nombre de un intento de golpe de Estado desarticulado en 1978, ofreciendo tres posibles respuestas: "Operación Dinamita", "Operación Darth Vader" y "Operación Galaxia". La opción correcta era esta última, un hecho real relacionado con una conspiración militar previa al 23-F.

La inclusión de Darth Vader como opción incorrecta ha generado sorpresa entre muchos estudiantes, ya que se trata de un personaje completamente ajeno a la historia de España. Su presencia en el examen no solo no tiene ninguna relación con los hechos históricos, sino que también funciona como un distractor dentro de una pregunta tipo test, una técnica habitual en pruebas de evaluación para comprobar el conocimiento real del alumnado.

El intento de golpe de Estado de 1978, conocido como Operación Galaxia, fue una conspiración que buscaba alterar el orden constitucional en los primeros años de la democracia. Aunque fue desarticulado, se considera un antecedente del 23-F, uno de los episodios más delicados de la Transición.

La aparición de referencias culturales modernas en exámenes oficiales no es habitual, lo que ha contribuido a que esta pregunta se convierta en una de las anécdotas más comentadas de la jornada de la Selectividad. Muchos alumnos han compartido la curiosidad en redes sociales, destacando lo inusual de encontrarse con un personaje de ficción en una prueba de Historia.