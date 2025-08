Reyes Pla, tajante contra la velada de Ibai: "Es una aberración, es gente haciendo payasadas"

Emmanuel Reyes Pla, bronce olímpico en París 2024, ha cargado contra la famosa Velada del Año. El boxeador no se ha cortado en decir todo lo que piensa del espectáculo de 'youtubers' organizado anualmente por Ibai Llanos.

El medallista olímpico ha visitado el programa 'El Club' de Eurosport, donde la presentadora le ha preguntado por el evento de Ibai que tanto ha dado de qué hablar, recordándole, además, que la emisión de esta última edición alcanzó los 9 millones de espectadores.

Una pregunta que Reyes Pla no tarda ni un segundo en contestar, mostrando que tiene más que clara su opinión. Una opinión que, por cierto, no es nada positiva: "Yo siempre lo he dicho", asegura antes de soltar su punto de vista.

"No quiero ofender a nadie...", empieza, dando a entender que se viene una crítica en toda regla, "pero para mí es una aberración", acaba confesando, con una media sonrisa que delata las ganas que posiblemente tenía de, por fin, expresarse sobre el tema.

El palo más gordo llega cuando Reyes Pla, como profesional del boxeo, asegura que la Velada del Año no puede estar más lejos de reflejar la realidad de este deporte.

"La gente se piensa que eso es boxeo, y eso no es boxeo. Eso es gente que está subiéndose arriba a hacer payasadas", declara seguidamente el medallista olímpico sin cortarse un pelo.

Asimismo, también ha querido reconocer que la velada de Ibai ayuda, en cierta forma, a visibilizar este deporte: "No digo que no sea importante porque al final es bueno que la gente conozca que el boxeo sea visible. Y yo creo que a ese nivel de visualización que le están dando esos 'youtuber', es bueno porque la gente sabe que el boxeo existe".

La propuesta para Ibai

Por último, Reyes Pla ha querido lanzar una propuesta al célebre creador de contenido:"Ojalá un día metan entre los payasos a 2 boxeadores para que la gente sepa lo que es el boxeo de verdad y que por lo menos le den esa visualización al boxeo para que la gente conozca cómo es el boxeo de verdad".