'La Revuelta', en horas críticas

La segunda temporada de 'La Revuelta' está dejando mucho que desear. A pesar de haber tenido un gran año, el equipo, liderado por David Broncano, afrontaba este inicio de septiembre con una premisa clara: mejorar los datos de audiencia. Sin embargo, 'La Revuelta' es cada noche menos vista, lo que empieza a resultar preocupante.

La primera decisión que tomó el formato de Televisión Española ya resultó controvertida entre la audiencia, ya que decidieron comenzar las emisiones la segunda semana de septiembre, algo que no hizo su competencia, 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, que estrenó su vigésima temporada el 1 de septiembre.

Esta semana ha sido la gota que colmó el vaso para 'La Revuelta', ya que 'El Hormiguero' cerró la semana como el programa más visto en su franja horaria, a pesar de un ligero descenso en su audiencia. Por su parte, el formato de Broncano registró su peor semana desde su regreso.

'La Revuelta' se hunde

La primera semana de 'La Revuelta' no estuvo nada mal, tras registrar un 15,1% de share y 1.714.000 espectadores. En cambio, en la semana del 15 cayó casi tres puntos, con un 12,3% y 1.414.000 espectadores. Esta última semana cosechó un 11,9% y 1.379.000 espectadores.

Además, la última emisión del programa de televisión española tuvo los datos más bajos de esta segunda temporada: un 11% de share, 1.379.000 espectadores de media y poco más de 3,7 millones de espectadores únicos.

'El Hormiguero', líder indiscutible

El programa de Motos ha liderado todas las semanas el 'access prime time':

Semana del 1 de septiembre: 18,6% y 2.052.000 de espectadores de media.

de espectadores de media. Semana del 8 de septiembre: 16,1% y 1.828.000 de espectadores de media.

de espectadores de media. Semana del 15 de septiembre: 14,4% y 1.647.000 de espectadores de media.

de espectadores de media. Semana del 22 de septiembre: 14,7% y 1.714.000 de espectadores de media.

Con estos datos, habrá que ver cómo reacciona Televisión Española con 'La Revuelta,' ya que el programa registra cifras cada vez peores. Es una situación similar a la que ocurrió con 'La familia de la tele', donde la cadena pública decidió cancelar de raíz por su baja audiencia.