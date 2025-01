'La Revuelta' emite parte del especial de Navidad y al actor Pedro Alonso responde a las preguntas clásicas: "Día sí, día no..."

'La Revuelta' ha dinamitado las audiencias de las noches en España. Tras su llegada a la parrilla de RTVE en septiembre ha conseguido consolidarse como una alternativa a 'El Hormiguero' y ha conseguido incluso que David Broncano y Lalachus se impusieran a la propuesta de Antena 3 durante el especial de las Campanadas.

El importante papel del programa dirigido por Ricardo Castella en la televisión pública queda patente en la cesión de la cadena de un espacio durante el día de Navidad, aunque este programa nunca fue emitido por el problema de salud que afectó a uno de sus invitados estrella para ese día, el cantante Raphael, que tras lo sucedido estuvo ingresado una corta temporada.

Si más no, esa edición no se había emitido hasta el día de hoy. Sin embargo, tan solo se ha recuperado la sección del colaborador habitual Ernesto Sevilla, que llevó a cabo una nueva entrega de su sección en la que se pone en la piel de diferentes profesiones, esta vez, en un cirujano plástico. Después de ello, el programa del miércoles 8 de enero ha seguido con normalidad con los contenidos que se habían preparado para hoy.

Después, se ha realizado una entrevista al montañista vasco Alex Txikon, quien tuvo que ser operado de urgencia en un hospital de Katmandú tras sufrir una apendicitis aguda mientras intentaba escalar la cima del Annapurna, en el Himalaya.

Pedro 'Berlín' Alonso y las preguntas clásicas

El invitado estrella de la noche fue el actor Pedro Alonso, conocido por su papel de Berlín en la exitosa serie española 'La casa de papel'. En su visita, el gallego promocionó su primer proyecto como guionista y director: 'La nave del encanto', y la conversación ha empezado con una clara muestra de aprecio entre Broncano y el actor.

"Qué guapo estás" le espetaba Alonso al presentador de Jaén, que le respondía afectuosamente recordándole que se ve "más guapo ahora que hace 20 años", algo que reconocía sin tapujos: "Claramente, he estado peor que ahora".

Respecto a las preguntas clásicas, en el programa de ayer era el jiennense el que se sometía a la cuestión que le proponía Belén Esteban, que se adueñó del programa tras cumplirse su pronóstico en las Campanadas.

Sin embargo, hoy el actor no ha querido entrar en detalles acerca del dinero más allá de comentar que "le va bien" y ha denunciado que los actores españoles están infrapagados. Además, por lo que respecta a la pregunta del sexo, Alonso también se ha mostrado reticente a comentar nada al respecto, aunque ha dejado entrever que actualmente se encuentra en una etapa con poca actividad: "Yo tengo relaciones sexuales con mi novia y no está presente...", comentaba antes de sentenciar que lo ideal es ir combinando: "Día sí, día no, me va bien", remataba el tema.